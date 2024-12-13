Мати екснардепки Бережної отримала 14 років тюрми. В чому її звинувачували

Розгляд справи тривав з 2018 року

Солом'янський суд міста Києва оголосив вирок Олені Бережній, матір загиблої екснардепки від "Партії регіонів" Ірини Бережній. Її визнали винною у державній зраді.

Обвинувальний Вирок за ч. 1 статті 111 Кримінального кодексу України було оголошено ще 10 грудня. Суд засудив Олену Бережну до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Варто зазначити, що російські пропагандисти та зрадники України, які втекли до РФ, влаштували істерію з цього приводу. Своєю чергою український журналіст Денис Казанський позитивно оцінив вирок Бережній. Він зазначив, що її не закатували до смерті, як це зробили росіяни з мером Дніпрорудного Євгеном Матвєєвим, а цивілізовано засудили.

Олена Бережна в суді

Хто така Олена Бережна

Вона очолювала громадське об'єднання "Сила добра". Бережна відома своєю відвертою антиукраїнською позицією. Бережна неодноразово заявляла, що Революція Гідності нібито є збройним державним переворотом.

Вона підтримувала сепаратистський рух на Донбасі і анексію Криму, виступала з підтримкою терористів "Л/ДНР". Намагалася проводити в Україні акції "Безсмертний полк". Була неодноразово помічена із забороненою в Україні символікою, зокрема, так званою "георгіївською стрічкою".

Олена Бережна

У листопаді 2018 року працівники СБУ прийшли з обшуком у квартиру Бережної в межах кримінального провадження відкритого за ч. 1 ст. 109 та ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (насильницьке повалення влади і держзрада). Тоді в Бережної виявили документи та електронні носії, які свідчать про її антиукраїнську діяльність за завданням спецслужб РФ, також знайшли лист на ім'я голови МЗС РФ Сергія Лаврова і кілограмовий злиток золота.

Олена Бережна

Дочка Олени Бережної, Ірина Бережна, була депутатом 6 і 7 скликань Верховної Ради від Партії регіонів, входила до комітету з питань правосуддя. В серпні 2017 року вона загинула в ДТП.

Нагадаємо, суд Миколаєва через недоведення провини виправдав та звільнив з зали суду Світлану Оголь, обвинувачену у держзраді. Це стало першим відомим випадком виправдального вироку у справі про держзраду з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.