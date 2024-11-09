Український суд виніс безпрецедентне рішення у справі про держзраду

Йдеться про події 2022-го року

Суд Миколаєва через недоведення провини виправдав та звільнив з зали суду Світлану Оголь, обвинувачену у держзраді. Це стало першим відомим випадком виправдального вироку у справі про держзраду з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ). Обвинувачення стосувалися ймовірних дій Світлани Оголь під час окупації сіл на Миколаївщині.

"Маємо перший (!) з відомих МІПЛ за останні два роки виправдальний вирок по держзраді. І це прекрасна новина. Це означає, що судова система таки може працювати, користуватися здоровим глуздом і не дозволяти звинувачувати будь-кого у будь-чому", — прокоментувала рішення суду координатор МІПЛ Ольга Решетилова.

У МІПЛ розповіли деталі справи. У березні 2022 року СБУ затримала мешканку села Кашперо-Миколаївка Світлану Оголь. Її звинуватили у здачі окупантам Сергія Кучерешка, ветерана АТО з сусіднього села. За це, за версією правоохоронців, жінка мала привілеї під час десятиденної окупації села: отримувала пайки, алкоголь і могла вільно пересуватися.

Світлана Оголь в залі суду

З початку судового процесу влітку 2023 року, було опитано свідків — односельців Світлани. Жоден із них прямо не вказав, що вона передавала росіянам інформацію про Кучерешка. У суді свідчила також сестра загиблого АТОвця Тетяна, яка також відкинула причетність жінки до вбивства росіянами свого брата.

"За даними моніторингу МІПЛ, це перший виправдувальний вирок за статтею про державну зраду з початку повномасштабної війни", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв "Телеграф", залізничник з Дніпропетровщини проведе решту життя за ґратами. Суд визнав його винним у держзраді під час війни. Відомо, що чоловікові 39 років і він наводив ворожі удари по важливих об’єктах.