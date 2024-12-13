Мать экс-нардепа Бережной получила 14 лет тюрьмы. В чем ее обвиняли

Рассмотрение дела длилось с 2018 года

Соломенский суд города Киева объявил приговор Елене Бережной, матери погибшей экс-нардепки от "Партии регионов" Ирины Бережной. Ее признали виновной в государственной измене.

Обвинительный приговор по ч. 1 статьи 111 Уголовного кодекса Украины был объявлен еще 10 декабря. Суд приговорил Елену Бережную к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Стоит отметить, что российские пропагандисты и предатели Украины, бежавшие в РФ, устроили истерию по этому поводу. В свою очередь украинский журналист Денис Казанский положительно оценил приговор Бережной. Он отметил, что ее не замучили до смерти, как это сделали россияне с мэром Днепрорудного Евгением Матвеевым, а цивилизованно осудили.

Елена Бережная в суде

Кто такая Елена Бережная

Она возглавляла общественное объединение "Сила добра". Бережная известна своей откровенной антиукраинской позицией. Бережная не раз заявляла, что Революция Достоинства якобы является вооруженным государственным переворотом.

Она поддерживала сепаратистское движение в Донбассе и аннексию Крыма, выступала с поддержкой террористов "Л/ДНР". Пыталась проводить в Украине акции "Бессмертный полк". Была неоднократно замечена с запрещенной в Украине символикой, в частности, так называемой "георгиевской лентой".

Елена Бережная

В ноябре 2018 года работники СБУ пришли с обыском в квартиру Бережной в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 109 и ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (насильственное свержение власти и госизмена). Тогда у Бережной обнаружили документы и электронные носители, свидетельствующие о ее антиукраинской деятельности по заданию спецслужб РФ, также нашли письмо на имя главы МИД РФ Сергея Лаврова и килограммовый слиток золота.

Елена Бережная

Дочь Елены Бережной, Ирина Бережная, была депутатом 6 и 7 созывов Верховной Рады от Партии регионов, входила в комитет по правосудию. В августе 2017 года она погибла в ДТП.

Напомним, суд Николаева из-за недоказательства вины оправдал и освободил из зала суда Светлану Оголь, обвиняемую в госизмене. Это стало первым известным случаем оправдательного приговора по делу о госизмене с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.