С "плюсами", но сильными дождями: какие области будет заливать 20 декабря, прогноз

Дождь пройдет половиной Украины

Неделя в Украине началась с мощных ветров, но было тепло — кое-где столбики термометров достигали +12. В конце недели особо синоптическая ситуация не изменится.

Только в некоторых областях Украины ожидается похолодание. По данным Укргидрометцентра, в Сумской и Черниговской областях в пятницу, 20 декабря, максимальная температура не будет превышать +2.. +4. Подобная температура будет на Харьковщине и Луганщине. Холодно будет также в Киеве и Киевской области — температура воздуха не будет превышать трех градусов с отметкой плюс.

В центре Украины по оба берега Днепра будет теплее — от 5 до 7 градусов тепла, а в Николаевской, Одесской, Херсонской, Запорожье и в Крыму — до плюс одиннадцати.

В ночь с 19 на 20 декабря морозов не ожидается нигде, кроме высокогорья Карпат. Только в Киевской области ожидается около нуля.

Что касается осадков, то они затронут только запад Украины. Там пройдут дожди, иногда сильные.

Осадки в Украине 20 декабря в 11:00

К вечеру они сместятся ближе к центру Украины и коснутся Винницкой и Житомирской. Ближе к ночи осадки, по прогнозу Ventuski, дойдут до Киевской и Черниговской областей. Снега не прогнозируется.

Осадки в Украине 20 декабря в 17:00

Также "Телеграф" ранее писал, какой погоды на Рождество ждать украинцам. Снежную сказку вряд ли дождемся.