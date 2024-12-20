Росіяни могли захопити нові території на Донеччині та просунутися в Курській області (карта боїв)

Ворог не шкодує ані своїх солдатів, ані техніки

Йде 1031-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку минулої доби, 19 грудня, до 22:00, на фронті сталося 189 бойових зіткнень. Росіяни могли окупувати ще одне село на Донеччині та мали інші просування в області та на Курщині.

За даними порталу DeepState, росіяни могли окупувати село Костянтинопольське, що розташоване на південний захід від Курахового. Також ворог просунувся біля Кругленького (Курська область, на північному заході від Суджі). Крім того, є інші просування окупантів в Донецькій області — біля Зорі, Зеленівки, та в Новооленівці, яка розташована на південь від Покровська.

Також аналітики DeepState заявили, що ворог міг зайняти останній клаптик сумнозвісного "Успенівського мішка", окупувавши Трудове та Успенівку. Портал пише, що "жаль, вийти з нього змогли не всі".

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 22:00 19 грудня, на Покровському напрямку росіяни влаштували 32 наступальні дії. Найбільш активними окупанти були в районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Солоне, Новий Труд, Зелене та Нововасилівка.

"За попередніми підрахунками, сьогодні (19 грудня, — ред.) наші воїни ліквідували 199 та поранили 205 окупантів. Знищено 11 одиниць автомобільної техніки, також значно пошкоджено танк, САУ та міномет", — йдеться у повідомленні.

На Курахівському напрямку на момент виходу зведення нараховувалося 18 бойових зіткнень. Ворог намагався просунутися в районах Сонцівки, Старих Тернів, Андріївки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 20 атак. Вони намагалися просунутися в напрямку Успенівки, Костянтинопільського, Благодатного, Нескучного та Новодарівки.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці у п'ятницю, 20 грудня, близько п‘ятої години, росіяни здійснили масований артилерійський обстріл Херсона. У житлових будинках спалахнули пожежі, постраждали мирні мешканці, відомо про одного загиблого. Також ворог намагався покращити своє становище у районі Антонівського мосту.