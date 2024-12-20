Россияне могли захватить новые территории на Донетчине и продвинуться в Курской области (карта боев)

Враг не жалеет ни своих солдат, ни техники

Идет 1031-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 19 декабря, до 22:00, на фронте произошло 189 боевых столкновений. Россияне могли оккупировать еще одно село на Донетчине и имеют другие продвижения в области и на Курщине.

По данным портала DeepState, россияне могли оккупировать село Константинопольское, расположенное юго-западнее Курахово. Также враг продвинулся возле Кругленького (Курская область, северо-западнее Суджи). Кроме того, есть другие продвижения оккупантов в Донецкой области — возле Зари, Зеленовки, и в Новооленовке, расположенной к югу от Покровска.

Также аналитики DeepState заявили, что враг мог занять последний клочок пресловутого "Успеновского мешка", оккупировав Трудовое и Успеновку. Портал пишет, что "увы, выйти из него смогли не все".

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 22:00 19 декабря, на Покровском направлении россияне устроили 32 наступательных действия. Наиболее активными оккупанты были в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Соленое, Новый Труд, Зеленое и Нововасиловка.

"По предварительным подсчетам, сегодня (19 декабря, — ред.) наши воины ликвидировали 199 и ранили 205 оккупантов. Уничтожено 11 единиц автомобильной техники, также значительно повреждены танк, САУ и миномет", — говорится в сообщении.

На Кураховском направлении к моменту выхода сводки насчитывалось 18 боевых столкновений. Враг пытался продвинуться в районах Солнцевки, Старых Тернов, Андреевки, Курахово и Дачного.

На Времевском направлении россияне совершили 20 атак. Они пытались продвинуться в направлении Успеновки, Константинопольского, Благодатного, Нескучного и Новодаровки.

Как сообщал "Телеграф", рано утром в пятницу, 20 декабря, около пяти часов, россияне совершили массированный артиллерийский обстрел Херсона. в районе Антоновского моста. Также враг пытался улучшить свое положение в районе Антоновского моста.