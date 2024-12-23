Так и не стал послом? Нардеп раскрыл новые подробности назначения Данилова

Повлияли определенные личные обстоятельства

Экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова могли снять с кандидата на должность посла Украины в Молдове. На это решение, вероятнее всего, повлияли личные обстоятельства Данилова.

Об этом сообщил нардеп Арсений Пушкаренко в эфире Ранок.LIVE. По его словам, состояние здоровья Алексея Данилова могло заставить власть изменить свое решение о назначении его на должность посла.

Пушкаренко добавляет, что нового претендента, личность которого не разглашают, уже представили в Молдове. Он находится на согласовании государства.

"Это кадровый дипломат, пожалуй, сегодня это самый сильный человек, который разбирается в вопросах Молдовы, Приднестровского конфликта и, в частности, Румынии. В прессе много пишут об этом, но я не могу называть фамилии, потому что человек еще не согласован", — говорит Пушкаренко.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о кадровых перестановках среди послов Украины. Они коснулись не только представителей страны мира, но и ООН.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Министерстве иностранных дел (МИД) объяснили, почему Данилов не стал послом в Модове сразу после увольнения из СНБО. Его уволили еще в марте 2024 года.