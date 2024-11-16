Охоронець Тищенка вирішив "злити" свого боса й уникнув в'язниці

Несподіваний поворот

Охоронець зі "світи" нардепа Миколи Тищенка, який під час засідання назвав суддю "кумом", Сергій Цубера пішов на угоду зі слідством та пообіцяв давати свідчення проти свого колишнього боса. Чоловіка підозрювали у тортурах та незаконному позбавленні волі людини.

Завдяки своєму рішенню Цубера відбувся умовним терміном і вже вийшов на волю. Про це стало відомо із вироку районного суду міста Дніпропетровська від 13 листопада.

Цубера визнав себе винним за звинуваченням у незаконному позбавленні волі людини, скоєному за попередньою змовою та тортурах. Він покаявся та пішов на угоду зі слідством. Чоловік зобов’язався давати свідчення проти інших людей, причетних до кримінального правопорушення. Таким чином він свідчитиме проти свого колишнього "начальника" — нардепа Миколи Тищенка.

Завдяки своєму рішенню Цубера отримав п’ять років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном у два роки. Цуберу було звільнено з-під варти у Київському слідчому ізоляторі.

Сам нардеп зараз перебуває під домашнім арештом із зобов’язанням носити електронний браслет.

Нагадаємо, охоронець Тищенка входив у "світу" нардепа, яка у Дніпрі 20 червня напала на екс-військового. Чоловіка скрутили, одягли на нього кайданки та били. Все через його критику на адресу нардепа.

Після того, як цей інцидент набув розголосу, цією справою зайнялися правоохоронці. Вони встановили нападників та провели у них обшуки. Були вони й у народного депутата Миколи Тищенка, у якого знайшли багато грошей та дорогі аксесуари.

Нардепу обирали запобіжний захід у Печерському суді. Він встиг поспілкуватися з журналістами до засідання та зробити кілька гучних заяв.

Його все ж таки відправили під домашній арешт, але електронний браслет одягли не відразу. У соцмережах з’явилося відео, як нардеп відпочиває у ресторані після судового засідання. Це обурило звичайних українців.

Потім суд вкотре продовжив нардепу Миколі Тищенку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Народний обранець зобов’язаний носити електронний браслет, а також дотримуватися покладених на нього обов’язків.

Микола Тищенко всі звинувачення щодо себе відкидає і називає "інцидент" із побиттям військового у Дніпрі — провокацією.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як виглядав Тищенко до "уколів краси", і що йому зробили лікарі не так.