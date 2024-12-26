С 1 января некоторые украинцы смогут оформить инвалидность дистанционно

Дистанционный формат будут проводить преимущественно для военнослужащих и участников боевых действий

Начиная с 1 января 2025 года вместо МСЭК, которые было решено ликвидировать после ряда громких коррупционных скандалов, в Украине заработают команды врачей-практиков. Благодаря реформе некоторые категории граждан смогут пройти медико-социальную экспертизу в заочном формате без личного присутствия.

Об этом рассказали в МОЗ. Предполагается, что новая система будет максимально цифровизирована.

После завершения реформы медико-социальной экспертизы процесс оценки повседневного функционирования человека может быть реализован в различных формах.

В зависимости от обстоятельств, оценка проводится одним из следующих способов:

Очный — непосредственно в учреждении здравоохранения.

Дистанционный — с использованием методов и средств телемедицины.

Заочный — без личного участия человека, исключительно по предоставленным документам.

Выездной — по месту пребывания или лечения человека.

Кто сможет претендовать на заочное оценивание повседневного функционирования

Заочное оценивание проводится без личного присутствия пациента или его представителя. Такой формат будут проводить преимущественно для военнослужащих, участников боевых действий или пациентов с заболеваниями, дефектами или нарушениями функций органов, которые подтверждены соответствующей медицинской документацией.

Группы диагнозов для заочного оценивания:

Злокачественные новообразования, имеющие III-IV стадию (подтвержденные КТ / МРТ, гистологией).

Болезни крови и кроветворных органов.

Туберкулез.

Осложненные гемиплегией, параплегией или тетраплегией.

Приобретенное отсутствие конечностей.

Состояние после трансплантации органов или имплантации кардиостимулятора.

Врожденные нарушения.

Болезни печени.

"Заочный формат оценки выбирается, если такие пациенты не настаивают на очном оценивании. Этот формат обеспечивает быстрое и эффективное принятие решений, минимизируя затраты времени пациента и экспертной команды", — говорится в сообщении.

Для проведения заочного оценивания у человека должен быть собран полный пакет документов, а все медицинские данные должны быть актуальными и достоверными.

Напомним, 25 октября Кабинет министров утвердил план по противодействию коррупционным и другим правонарушениям среди медико-социальных экспертных комиссий. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что МСЭК в том виде, как они существуют, будут ликвидированы уже в этом году.

20 ноября Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №12178, которым предлагается ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии. Проект закона предлагает с 1 января 2025 года заменить МСЭК командами врачей-практиков.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в МОЗ опубликовали пошаговый маршрут, которой необходимо будет "пройти" пациенту при оформлении инвалидности начиная с 2025 года.