По всей Украине 27 декабря будут введены отключения света: графики

Постепенное восстановление оборудования возможно только благодаря перераспределению энергии

В пятницу, 27 декабря, в Украине будут действовать графики отключений света. Причины временного усиления ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки российских войск в среду, 25 декабря.

Об этом сообщает "Укрэнерго". Для бытовых потребителей будут действовать следующие графики:

08:00 — 17:00 — пол-очереди отключений.

Для промышленности и бизнеса будут действовать следующие графики:

08:00 — 17:00 — применение графиков ограничения мощности.

Одна очередь – это 4 часа без света, а пол-очереди — это предположительно 2 часа без света. В любом случае, отключения в пятницу, 27 декабря, будут не слишком продолжительными.

При этом, как в течение суток распределить эту нагрузку и какой будет продолжительность очереди — ответственность облэнерго, так как именно они формируют соответствующие графики для каждого региона.

"Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.

"Энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", — говорится в сообщении.

В то же время украинцев предупредили о том, что время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться. Актуальную информацию о графиках отключений в конкретном регионе можно узнать на на сайте или официальных страницах облэнерго в соцсетях.

Также граждан Украины призвали использовать электроэнергию бережно, как только в доме согласно графику появляется свет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал о трех вариантах того, как этой зимой будут отключать свет в домах украинцев.

Также замминистра энергетики Роман Андарак заявил, что графики почасовых отключений электроэнергии будут реальностью еще несколько месяцев. Как минимум – до наступления весны