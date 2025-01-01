В первый день 2025 морские обитатели порадовали одесситов (видео)

Морские животные попали в объектив камеры

В среду, 1 января, дельфины плавали вблизи берега в Одессе. Один из млекопитающих игриво выпрыгнул из воды.

Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал "Думская". Люди в комментариях предположили, что дельфины приплыли с Крыма.

На кадрах видно, как одно из животных, играя, выпрыгнуло из воды. Подписчики отметили, что это хороший знак.

Один из комментаторов пожалел дельфинов, которые страдают из-за загрязнения Черного моря и из-за войны.

Напомним, жертвами российской агрессии становятся не только люди, но и братья наши меньшие. Одними из самых массовых жертв становятся черноморские дельфины, которые, если война не прекратится в ближайшее время, могут и вовсе исчезнуть.

Еще осенью сообщалось, что военные действия в Черном море, стали причиной массового вымирания дельфинов и морских свиней. По оценкам исследователей, всего за несколько месяцев войны погибает около 20 процентов популяции черноморских китообразных.

Из-за крушения российских танкеров в декабре 2024 года в Черном море и вовсе произошла экологическая катастрофа. На пляжах российских городов Анапа и Новороссийск находят мертвых дельфинов и птиц.

Мазут продолжает загрязнять побережье: он опасен для рыб и птиц. Токсичные вещества вызывают гипоксию, которая приводит к смерти животных. Последствия крушения могут ощущаться годами. Полное очищение акватории может занять до 10 лет.