Війна не зупиниться? Комбат Нацгвардії поділився невтішним прогнозом

Можливі якісь тимчасові примирення, які завдадуть великої шкоди Україні

Росіяни мають успіхи в наступі, а втрати, які вони зазнають на фронті, є для них незначними. Тому ворог продовжуватиме воювати, доки його не зупинять. А тимчасове перемир’я із противником у цьому випадку зробить Україні лише гіршим.

Таку думку висловив голова батальйону "Свобода", який воює у складі 4-ої бригади Національної гвардії України "Рубіж", підполковник Петро Кузик. Про це пише "Українська правда".

"Війна не зупиниться. Люди хочуть вірити у добрі новини: що прийде Трамп, зачарує всіх, зупинить війну, розведе.

На жаль, ситуація така: станом на сьогоднішній день ворог має наступальний потенціал і має успіхи в наступі. Втрати, які він зазнає, не такі критичні для нього. Відповідно, вони йтимуть вбивати, лізти сюди, доки їх не зупинять", — каже Кузик.

Він додав, що можливі якісь тимчасові примирення, які завдадуть великої шкоди Україні. А Росії це дало б час оговтатися від втрат.

"Саме час на перемир'я дасть Росії оговтатися від тих втрат, які вони понесли зараз, переозброїтися на формат новітньої війни, бо вони все-таки трохи відстають у розвитку, спланувати, зробити роботу над помилками. А ми в цей час не будемо працювати над недоліками" — підсумував підполковник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗМІ написали, до якої дати Росія планує закінчити війну.