Война не остановится? Комбат Нацгвардии поделился неутешительным прогнозом

Возможны какие-то временные примирения, которые принесут большой вред Украине

Россияне имеют успехи в наступлении, а потери, которые они терпят на фронте, являются для них незначительными. Потому враг будет продолжать воевать, пока его не остановят. А временное перемирие с противником в этом случае сделает Украине только хуже.

Такое мнение высказал глава батальона "Свобода", который воюет в составе 4-ой бригады Национальной гвардии Украины "Рубеж", подполковник Петр Кузик. Об этом пишет "Украинская правда".

"Война не остановится. Люди хотят верить в хорошие новости: что придет Трамп, очарует всех, остановит войну, разведет.

К сожалению, ситуация следующая: по состоянию на сегодняшний день враг имеет наступательный потенциал и имеет успехи в наступлении. Потери, которые он несет, не столь критичны для него. Соответственно, они будут идти убивать, лезть сюда, пока их не остановят", — говорит Кузик.

Он добавил, что возможны какие-то временные примирения, которые принесут большой вред Украине. А России это дало бы время оправиться от потерь.

"Именно время на перемирие даст России оправиться от тех потерь, которые они понесли сейчас, перевооружиться на формат новейшей войны, потому что они все же немного отстают в развитии, спланировать, совершить работу над ошибками. А мы в это время не будем работать над недостатками", — подытожил подполковник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в СМИ написали, до какой даты Россия планирует закончить войну.