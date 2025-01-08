Познакомились за несколько месяцев до начала Майдана: история любви Кирилла Буданова с женой Марианной

Начальник ГУР мало рассказывает о личной жизни

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов состоит в браке уже почти 11 лет. Есть ли супруги дети, неизвестно, ведь об этом нет такой информации в СМИ.

"Телеграф" решил вспомнить историю любви Кирилла Буданова и его избранницы Марианны. Познакомились будущие супруги за несколько месяцев до событий на Майдане 2014 года.

История любви Буданова с женой

С будущей женой Кирилл Буданов познакомился в 2014 году за несколько месяцев до начала Майдана. Уже тогда женщина понимала, что отношения не будут спокойными. С этого момента они начали строить отношения.

Известно, что Марианна Буданова баллотировалась в депутаты Киевского городского совета 9 созыва в 2020 году. Впоследствии она стала советницей мэра Киева Виталия Кличко по предотвращению коррупции. В СМИ есть информация о том, что Марианна Буданова – офицер полиции и преподаватель психологии в академии МВД. Однако эти факты не подтверждены.

В интервью ELLE жена Кирилла Буданова поделилась, что о нападении России на Украину она знала и сознательно осталась в Украине. Более того, она быстро собрала свои вещи, когда РФ вторглась на территорию Украины и поехала к мужу, в его офис. Она 24 на 7 находилась с любимым и даже жила в его рабочем кабинете.

Даже, несмотря на сложную ситуацию в стране, Марианна делится, что им хватает романтики в отношениях. Они оставляют друг другу с любимым милые записки с утра, на которых пишут приятные пожелания. А также муж всегда дарит жене особый подарок на День рождения. Если возможности его приобрести нет, Кирилл своими руками делает поздравительную открытку и покупает букет цветов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о детях Виталия Кима. Председатель Николаевской областной военной администрации является многодетным отцом.