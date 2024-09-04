Відволікає увагу? Мадуро видав указ про перенесення святкування Різдва в Венесуелі

За примхою диктатора, святкувати Різдво у Венесуелі цього року будуть восени

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро підписав указ про перенесення святкування Різдва у країні. За його примхою, цього року воно буде відзначатися не 25 грудня, як зазвичай робиться у католицьких країнах, а 1 жовтня.

Про це повідомило видання The Guardian. Газета процитувала відповідну заяву диктатора, яку він зробив під час національного телевізійного ефіру.

"Наразі вересень, і вже відчувається наближення Різдва. Тому цього року – на знак поваги та подяки – я збираюся видати указ про перенесення Різдва на 1 жовтня", – сказав він.

Видання підкреслює, що заяву про перенесення Різдва Мадуро зробив через кілька годин після того, як підконтрольна диктатору прокуратура країни видала ордер на арешт Едмундо Гонсалеса Уррутіа, лідера опозиції. Гонсалес був конкурентом Мадуро на президентських виборах і, на думку західних країн, саме він переміг, а не диктатор, який просто вкрав вибори. Тому, зазначає видання, рішення про перенесення Різдва – просто спроба відвернути увагу жителів країни від цієї події.

Нагадаємо, диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро "переобрали" на третій термін за результатами виборів, які відбулися в країні 28 липня. Він стоятиме біля керма країни третій шестирічний термін поспіль. На виборах Мадуро нібито набрав 51,2% голосів, тоді як його опонент, ексдипломат Едмунд Гонсалес – 44%.

Після цього десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці, щоб протестувати проти чергової "перемоги" диктатора на виборах. Люди звинувачують Мадуро, який пішов на третій термін, у спробі вкрасти вибори; результати "волевиявлення" також не визнала велика кількість латиноамериканських країн.