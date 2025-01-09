Заснежит, но тепло будет как в марте: каким регионам не повезет с погодой 9 января

Узнайте актуальный прогноз погоды вместе с "Телеграфом"

Несмотря на то, что в Украине длится второй год зимы, это никак не влияет на температурные показатели. А в январе 2025 года они рекордно высоки.

"Телеграф" ниже рассказывает, какой будет погода в Украине в четверг, 9 января. А также будут ли осадки и мороз.

Укргидрометцентр пишет, что будет облачно с прояснениями. Ночью в западных и северных областях небольшой, местами умеренный дождь и мокрый снег, днем на последнем западе страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4 тепла до 1 мороза, в южных, восточных областях и Закарпатье 3-8 тепла; днем 7-12 тепла, на юге Одесской области и в Крыму до 15, на севере и северо-востоке страны 2-7 тепла.

Что касается прогноза погоды в Киеве и области, то в этот день будет облачно с прояснениями. Ночью небольшой, по области местами умеренный дождь и мокрый снег, днем без осадков. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с. Температура ночью от 4 тепла до 1 мороза, днем 2-7 тепла; в Киеве ночью 0-2 тепла, днем 3-5.

Также синоптики предупреждают, что 8-9 января, в связи с оттепелью и осадками в виде дождя и мокрого снега, на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность 3 уровень.

По словам синоптика Игоря Кибальчича, в четверг, 9 января, в западных регионах местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега, туманов и дождей, на остальной стране преимущественно без осадков. В западных областях местами налипание мокрого снега, гололедица на дорогах. Ветер южного направления, 5 — 10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3, днем +4…+9, в центральных, южных и западных регионах +8…+13 градусов тепла.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве в середине января начался сезон дождей.