На лижах не покатаєшся: якою буде погода в Буковелі 10 січня

Очікується підвищена вологість та опади

Погода на гірськолижному курорті Буковель 10 січня буде несприятливою для зимового відпочинку. Рятувальники попереджають про значну сніголавинну небезпеку, а синоптики прогнозують дощі зі снігом.

Температура повітря протримається на рівні +4… +6 градусів протягом доби. Про це повідомляють у Івано-Франківському центрі гідрометрології.

Протягом усього дня небо в Буковелі буде затягнуте хмарами. Уранці очікується дрібний дощ, після полудня — сильний дощ зі снігом, ближче до вечора — дрібний сніг.

Температурний режим залишатиметься стабільним: вночі +4°C, вдень повітря прогріється до +3…+6°C. Увечері температура повітря коливатиметься 0°C до -2°C.

Атмосферний тиск протягом доби підвищиться з 674 до 680 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря становитиме від 85% до 92%. Очікується сильний поривчастий вітер до 6,8 метрів на секунду.

Важливо: рятувальники оголосили на 10 січня попередження про значну сніголавинну небезпеку у високогір’ї Івано-Франківської області. Встановлено помаранчевий рівень загрози (3 ступінь небезпеки).

Підвищена температура повітря та опадів у вигляді дощу значно погіршують стан снігового покриву та підвищують ризик сходження лавин. Туристам радять стежити за повідомленнями рятувальників та дотримуватися правил безпеки під час перебування у горах.

Нагадаємо, народний синоптик з Волині Володимир Деркач розказав чогось від погоди чекати в січні та лютому українцям. За його словами, січень дивуватиме різноманітністю та температурними гойдалками. При цьому різкі переходи від "плюсу" до "мінуса" спостерігатимуться досить часто.

Останній місяць зими буде досить вологим, а третя декада лютого не принесе довгоочікуваного і різкого підвищення температури.

Раніше "Телеграф" розповідав, що п’ять областей України накриють дощі зі снігом. Синоптики розповіли, де чекатиме на негоду 10 січня.