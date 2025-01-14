Українці повинні глибше вивчати Росію. Експерт розповів, чому нинішніх знань недостатньо

Українці інстинктивно розуміють росіян, але цих знань недостатньо

Українці недостатньо вивчають Росію, і це одна з найбільших проблем нашої стратегії. Україна останні 350 років жила з РФ поруч, але за цей час ми мало зрозуміли їхню культуру.

Так вважає Євген Глібовицький, директор Інституту фронтиру (центру концептуалізації стратегічних викликів). Про це він розповів в інтерв’ю "Українській правді".

Захід набагато глибше занурюється в русистику, але їхня початкова позиція є далекою. Українцям навпаки легше інтерпретувати росіян, і вони можуть робити це на інтуїтивному рівні, впевнений експерт. Глібовицький посилається на західних аналітиків, які кажуть, що розуміння українцями росіян не базується на принципах доказовості. А це значить, що вони упереджені та стереотипні. Ця думка автоматично послаблювала наші позиції в аналітичному діалозі на Заході. Простими словами — там не вірили нашим думкам з приводу того, на що здатна чи не здатна РФ. Глібовицький каже, що постійно стикався з цим у Вашингтоні, Берліні та у Лондоні.

На Заході у 90-их вважали, що повна свобода та демократія може бути досягнена ринковим залученням та торгівлею. Та насправді склалося не так як гадалося. Росія є частиною міжнародних ринків, хоч тримає своїх громадян в абсолютно несуб’єктному стані, її влада є непідзвітною, маніпулює ЗМІ тощо. При цьому вона отримує ті переваги, які дає економіка, хоча не має тих можливостей, які можна досягти за допомогою демократії.

Це стосується не лише Росії, впевнений експерт. Китай також був і є сильно включеним в міжнародну торгівлю. Але він формувався без дотримання прав людини та архітектури безпеки.

Війна РФ проти України примусила змінити всю оптику, і академічна кар’єра різних експертів на Заході просто розвалилась. Деякі люди, які були впевнені у тому, що спокійно допрацюють на кафедрах до пенсії, тепер опинилися в незрозумілому становищі.

Показовими є атаки на Тімоті Снайдера в академічному середовищі. Його критикують за фандрейзинги для засобів ППО на мільйони доларів, і називають торговцем зброєю.

Зараз Захід проходить через складну внутрішню деколонізацію, впевнений Глібовицький. Більшість західних держав були колонізаторами, і зазвичай морськими імперіями. Вони колонізували інші держави і викачували з них ресурси.

А Росія навпаки була суходільною імперією, хоч її в більшості і не вважали імперією. Тому і зараз на неї дивляться в першу чергу як на велику державу, тому ніхто і уявлення не має, як живуть неросійські народи РФ. Нікому це не цікаво.

Водночас українська культура та й сама Україна є шалено недодослідженою. У світі мало хто знає наші твори культури, музику, мистецтва. А в Росії є масова представленість, знання про Україну проти котрої є фактично нішовими.

Також раніше "Телеграф" розповідав про те, що США в ООН привселюдно звинуватили Китай у підтримці Росії. Їхні дії там назвали "мовчазним схваленням війни".