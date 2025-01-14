Украинцы должны глубже изучать Россию. Эксперт рассказал, почему нынешних знаний недостаточно

Украинцы инстинктивно понимают россиян, но этих знаний недостаточно

Украинцы недостаточно изучают Россию, и это одна из самых больших проблем нашей стратегии. Украина последние 350 лет жила с РФ рядом, но за это время мы мало поняли их культуру.

Так считает Евгений Глебовицкий, директор Института фронтира (центр концептуализации стратегических вызовов). Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Запад гораздо глубже погружается в русистику, но их начальная позиция далека. Украинцам, наоборот, легче интерпретировать россиян, и они могут делать это на интуитивном уровне, уверен эксперт. Глебовицкий ссылается на западных аналитиков, которые говорят, что понимание украинцами россиян не основывается на принципах доказательности. А это значит, что они пристрастны и стереотипны. Это мнение автоматически ослабляло наши позиции в аналитическом диалоге на Западе. Простыми словами – там не верили нашим мыслям по поводу того, на что способна или не способна РФ. Глебовицкий говорит, что постоянно сталкивался с этим в Вашингтоне, Берлине и Лондоне.

На Западе в 90-х считали, что полная свобода и демократия могут быть достигнуты рыночным привлечением и торговлей. Но на самом деле сложилось не так, как предполагалось. Россия является частью международных рынков, хотя держит своих граждан в абсолютно несубъектном состоянии, ее власть неподотчетна, манипулирует СМИ и т.д. При этом она получает те преимущества, которые дает экономика, хотя у нее тех возможностей, которые можно достичь с помощью демократии.

Это касается не только России, уверен эксперт. Китай также был и сильно включен в международную торговлю. Но он формировался без соблюдения прав человека и архитектуры

безопасности.

Война РФ против Украины заставила изменить всю оптику, и академическая карьера разных экспертов на Западе просто развалилась. Некоторые люди, уверенные в том, что спокойно доработают на кафедрах до пенсии, теперь оказались в непонятном положении.

Показательны атаки на Тимоти Снайдера в академической среде. Его критикуют за фандрейзинги для средств ПВО на миллионы долларов и называют торговцем оружием.

Сейчас Запад проходит из-за сложной внутренней деколонизации, уверен Глебовицкий. Большинство западных государств были колонизаторами и обычно морскими империями. Они колонизировали другие государства и выкачивали из них ресурсы.

А Россия наоборот была сухопутной империей, хотя ее в большинстве и не считали империей. Поэтому и сейчас на нее смотрят в первую очередь как на большую державу, поэтому никто и представления не имеет, как живут нероссийские народы РФ. Никому это не интересно.

В то же время украинская культура и сама Украина является безумно недоисследованной. В мире немногие знают наши произведения культуры, музыку, искусства. А в России есть массовая представленность, знания об Украине против которой фактически нишевы.

Также ранее "Телеграф" рассказывал о том, что США в ООН публично обвинили Китай в поддержке России. Их действия там назвали "молчаливым одобрением войны".