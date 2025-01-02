Закриття ФОПів: чи вплине це на економіку України

Декілька десятків ФОПів теж вийде з України для того, щоб якось перебути зиму насамперед

Внесок ФОПів у бюджет — мінімальний. Тому держава не зверне увагу на їх масові закриття.

Про це повідомив економіст Олександр Савченко в ефірі Ранок.LIVE. Він заявив, що діяльність підприємців більше спрямована на самовиживання у складних умовах.

Фінансист також прогнозує, що тисячі громадян можуть залишити країну, аби пережити зиму в умовах меншого фінансового тиску.

"Вклад ФОПів у бюджет мінімальний, тому податкова не звертає увагу, скільки ФОПів відкрилося, скільки закрилося. ФОПи – це не для наповнення бюджету, а для самовиживання українців, родин, яким держава не може нічого дати, де важко знайти роботу. І тому люди самі про себе дбають, реєструють ФОПи, займаються торгівлею, якимось простим виробництвом. І тому не вплине це закриття, хоч все це, звичайно, негатив. Коли були запроваджені перспективи збільшити оподаткування ФОПів і українців, я так прикинув, що десь 1100 українців вийдуть з України за кордон, це їх підштовхне. І декілька десятків ФОПів теж вийде з України для того, щоб якось перебути зиму насамперед, тому що важко", — сказав він.

Нагадаємо, закон про підвищення податків набув чинності з 1 грудня. Основним у ньому було підвищення ставки військового збору з усіх доходів українців з 1,5% до 5%.

Крім того, закон зобов'язує платити військовий збір фізичних осіб-підприємців. Вони будуть це робити з 1 січня.

У 2025 році для ФОПів повертається обов'язкова сплата ЄСВ, яку з весни 2022 зробили добровільною. Сплата єдиного соціального внеску в Пенсійний фонд з січня вже не буде добровільною, навіть за відсутності фактичного доходу ЄСВ доведеться перерахувати державі.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто і скільки заплатить державі з 1 січня 2025 року.