"2000 метрів до Андріївки": перші кадри нового фільму Мстислава Чернова показали на фестивалі у США

Прем'єра українського фільму відбудеться зовсім скоро

Головний фестиваль незалежного кіно у США Sundance представив перші кадри нового документального фільму українського режисера Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки". Відеопрезентація з’явилася у розділі "Meet the Artist 2025" на офіційному YouTube-каналі фестивалю.

Світова прем’єра стрічки відбудеться 23 січня 2025 року в Парк-Сіті, штат Юта. Про це повідомили у пресслужбі Чернова.

Це вже другий фільм українського режисера, лауреата численних міжнародних премій, зокрема "Оскар" і Пулітцерівської премії. У своїй новій роботі Чернов розповідає історію звільнення села Андріївка під Бахмутом під час важкого контрнаступу 2023 року.

Фільм документує боротьбу українських військових, зокрема 3-ї окремої штурмової бригади, які метр за метром долають вузькі посадки та звільняють село, оточене російськими мінними полями.

"Це історія українських солдатів, які борються за кожен дюйм своєї землі. Це історія маленького лісу та села Андріївка, що знаходяться всього за дві години від мого рідного міста. Це історія сучасної війни — про те, як вона ведеться, як її переживають і як вона змінює нас", — коментує режисер у презентаційному відео.

Робота над стрічкою тривала майже півтора року. Серед авторів — фотограф Associated Press Олександр Бабенко, продюсерки Мішель Мізнер та Рейні Аронсон-Рат, а також композитор Сем Слейтер, дворазовий лауреат премії "Греммі".

Повернення на Sundance

Попередній фільм Чернова "20 днів в Маріуполі" також дебютував на фестивалі Sundance та отримав міжнародне визнання. Як і попередня робота, нова стрічка створена у співпраці між FRONTLINE та Associated Press, які досліджують вплив російсько-української війни.

Кім Ютані, директорка програмування Sundance, зазначила, що "2000 метрів до Андріївки" — це безкомпромісний погляд на війну, який одночасно демонструє жахи та красу боротьби за свободу.

Фестиваль Sundance триватиме з 23 січня до 2 лютого 2025 року, а фільм Чернова змагатиметься у номінації World Cinema Documentary Competition.

Нагадуємо, що фільм Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" отримав "Оскар". Статуетку вручили Чернову під час 96-ї щорічної церемонії нагородження в Лос-Анджелесі, США.

Це перший "Оскар", який отримав саме український фільм за всю історію незалежності нашої держави. До цього були тільки номінації.