"2000 метров к Андреевке": первые кадры нового фильма Мстислава Чернова показали на фестивале в США

Премьера украинского фильма состоится совсем скоро

Главный фестиваль независимого кино в США Sundance представил первые кадры нового документального фильма украинского режиссера Мстислава Чернова "2000 метров к Андреевке". Видеопрезентация появилась в разделе "Meet the Artist 2025" на официальном YouTube-канале фестиваля.

Мировая премьера фильма состоится 23 января 2025 года в Парк-Сити, штат Юта. Об этом сообщили в пресс-службе Чернова.

Это уже второй фильм украинского режиссера, лауреата многочисленных международных премий, включая "Оскар" и Пулитцеровскую премию. В своей новой работе Чернов рассказывает историю освобождения села Андреевка под Бахмутом во время тяжелого контрнаступления 2023 года.

Фильм документирует борьбу украинских военных, в том числе 3-й отдельной штурмовой бригады, которые метр за метром преодолевают узкие посадки и освобождают село, окруженное российскими минными полями.

"Это история украинских солдат, которые борются за каждый дюйм своей земли. Это история маленького леса и села Андреевка, которые находятся всего в двух часах от моего родного города. Это история современной войны — о том, как она ведется, как ее переживают и как она меняет нас", — комментирует режиссер в презентационном видео.

Работа над лентой длилась около полтора года. Среди авторов — фотограф Associated Press Александр Бабенко, продюсер Мишель Мизнер и Рейни Аронсон-Рат, а также композитор Сэм Слейтер, двукратный лауреат премии "Грэмми".

Возврат на Sundance

Предыдущий фильм Чернова "20 дней в Мариуполе" также дебютировал на фестивале Sundance и получил международное признание. Как и предыдущая работа, новая лента создана в сотрудничестве между FRONTLINE и Associated Press, исследующими влияние российско-украинской войны.

Ким Ютани, директор программирования Sundance, отметила, что "2000 метров к Андреевке" — это бескомпромиссный взгляд на войну, который одновременно демонстрирует ужасы и красоту борьбы за свободу.

Фестиваль Sundance продлится с 23 января по 2 февраля 2025 года, а фильм Чернова будет соревноваться в номинации World Cinema Documentary Competition.

Напомним, что фильм Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил "Оскар". Статуэтку вручили Чернову во время 96-й ежегодной церемонии награждения в Лос-Анджелесе, США.

Это первый "Оскар", получивший именно украинский фильм за всю историю независимости нашего государства. До этого были только номинации.