Казацкая слава добралась до Африки: запорожский казак украшает серебряную монету Камеруна (фотофакт)

Казак изображен вместе с оружием и символами

В 2021 году в Республике Камерун была выпущена необычная коллекционная монета с изображением запорожского казака. Монета стала частью серии "Легендарные воины", посвященной величайшим воинам в истории человечества.

Серебряная монета номиналом 3000 франков имеет вес 93,3 г и диаметр 55 миллиметров. Ее изготовлено из серебра 999 пробы тиражом всего 500 экземпляров. Дизайн разработала команда монетного двора MINT XXI.

На аверсе монеты изображен портрет казака-запорожца в традиционном наряде. Особенностью дизайна стали украинские символы – красная калина и казацкое оружие. Художники использовали технику выборочного позолочения и цифровой печати для подчеркивания деталей.

Камерунская серия "Легендарные воины" содержит монеты с изображениями спартанского гоплита, викинга с боевым топором и японского самурая. Каждая монета имеет антикварную обработку и выполнена в горельефе.

По замыслу творцов, казаки-запорожцы попали в эту серию в качестве защитников украинских земель, возглавлявших восстание против польских властей и землевладельцев. Само название "казак" означает "свободный человек".

Впрочем, несмотря на выпуск такой монеты, в самом Камеруне почти ничего не знают об Украине.

Также ранее "Телеграф" писал, что когда-то в Украине вместо монет ходил шаг. Но, к сожалению, об этом все забыли.