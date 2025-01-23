Проект відновлення "Охматдиту" виграла дружина посадовця, який готував документацію, - ЗМІ

Фірмі, яка запропонувала нижчу ціну — відмовили

Дитяча лікарня "Охматдит" замовила проєкт ремонту за 13,77 мільйона гривень у фірми дружини посадовця, який готував тендерну документацію. Компанія Катерини Кізіменко розроблятиме план відновлення будівлі, пошкодженої російською ракетою у липні 2024 року.

Її чоловік Матфей Кізіменко на чолі держінституту "НДІпроектреконструкція" раніше готував технічну, кошторисну та тендерну документацію для цього ж ремонту. Про це йдеться у розслідуванні "Наші гроші".

За умовами договору, до липня 2025 року переможець тендеру має розробити проєктну документацію для відновлення пошкоджених конструкцій, покрівлі, фасаду та інженерних мереж будівлі лікувально-діагностичного комплексу на вулиці Чорновола у Києві.

Як повідомляють "Наші гроші", на тендер подали заявки три компанії. "Енергоефективність та консалтинг" запропонувала найнижчу ціну — 9,5 мільйонів гривень, але її відхилили через неспроможність обґрунтувати вартість послуг. Тому перемогу здобула "Інжинірингова компанія "Аркон" з пропозицією 13,77 мільйона гривень.

За словами журналістів видання, власником компанії "Аркон" є київське ТОВ "Аудит-Центр" Катерини Кізіменко. У жовтні 2024 року "Охматдит" повідомляв про підготовку технічної документації для ремонту за участі інституту "НДІпроектреконструкція", який очолює Матфей Кізіменко — чоловік Катерини Кізіменко.

Примітно, що батько Матфея Кізіменка у 2018 році отримав умовний термін за сепаратизм, пишуть "Наші гроші". Олег Кізіменко працював заступником мера Севастополя та залишився на посаді після анексії Криму. Його інший син Давід володіє компанією "Укрбуд-Проект-Реконструкція", яка отримала державні підряди на 2,4 мільярда гривень.

Родині також належав "Хозхімсервіс", який за сім років отримав тендерів на 4,4 мільярда гривень. Фірмою володіла дружина Олега Кізіменка, керував нею син Марк, а зараз компанію переоформили на мешканця окупованої Макіївки Дмитра Корначука.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що журналіст зазначив важливий нюанс з новим тендером на відновлення "Охматдиту".