Проект восстановления "Охматдета" выиграла жена чиновника, готовившего документацию — СМИ

Фирме, предложившей более низкую цену, отказали

Детская больница "Охматдет" заказала проект ремонта за 13,77 миллиона гривен у фирмы жены должностного лица, который готовил тендерную документацию. Компания Екатерины Кизименко будет разрабатывать план восстановления здания, поврежденного российской ракетой в июле 2024 года.

Ее муж Матфей Кизименко во главе госинститута "НИИпроектреконструкция" ранее готовил техническую, сметную и тендерную документацию для этого ремонта. Об этом говорится в расследовании "Наші гроші".

По условиям договора, до июля 2025 победитель тендера должен разработать проектную документацию для восстановления поврежденных конструкций, кровли, фасада и инженерных сетей здания лечебно-диагностического комплекса на улице Черновола в Киеве.

Как сообщают "Наші гроші", на тендер подали заявки три компании. "Энергоэффективность и консалтинг" предложила самую низкую цену — 9,5 миллиона гривен, но ее отклонили из-за несостоятельности обосновать стоимость услуг. Поэтому победу одержала "Инжиниринговая компания "Аркон" с предложением 13,77 миллиона гривен.

По словам журналистов, владельцем компании "Аркон" является киевское ООО "Аудит-Центр" Екатерины Кизименко. В октябре 2024 года "Охматдет" сообщал о подготовке технической документации для ремонта с участием института "НИИпроектреконструкция", который возглавляет Матфей Кизименко — муж Екатерины Кизименко.

Примечательно, что отец Матфея Кизименко в 2018 году получил условный срок за сепаратизм, пишут "Наші гроші". Олег Кизименко работал заместителем мэра Севастополя и остался в должности после аннексии Крыма. Его другой сын Давид владеет компанией "Укрбуд-Проект-Реконструкция", получившей государственные подряды на 2,4 миллиарда гривен.

Семье также принадлежал "Хозхимсервис", который за семь лет получил тендеры на 4,4 миллиарда гривен. Фирмой владела жена Олега Кизименко, руководил ею сын Марк, а сейчас компанию переоформили на жителя оккупированной Макеевки Дмитрия Корначука.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что журналист отметил важный нюанс с новым тендером на возобновление "Охматдета".