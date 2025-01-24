Уроженец Кыргызстана вместо мобилизации решил приобрести метадон и попал под суд

Мужчина нашел наркотик в парке в городе Доброполье Покровского района Донецкой области

Суд в Днепре принял решение о гражданине Украины киргизского происхождения, который уклонялся от мобилизации. Кроме того, он хранил метадон (синтетическое наркотическое вещество).

Об этом стало известно из открытого реестра судебных решений. Мужчина непригоден к военной службе в мирное время (из-за плоскостопия) и ограниченно пригоден в военное. Он прошел ВЛК, которая признала, что он может быть мобилизован. Ему вручили повестку на отправку на службу в ВСУ, за которой мужчина не явился. После этого ему вторично пытались вручить повестку, но он от нее отказался и не явился в указанное место.

Вместо этого мужчина нашел в парке в городе Доброполье Покровского района Донецкой области сверток с кристаллическим веществом белого цвета (экспертиза установила, что там было 0,1794 г метадона). Понимая, что это, он положил его в карман и пошел дальше. Суд квалифицировал эти действия как незаконное приобретение и хранение наркотического средства для собственного употребления без цели сбыта.

Но хранил он его недолго, а употребить не успел — так как через 15 минут его остановила полиция. Мужчина сообщил, что имеет при себе метадон.

Подсудимый заключил соглашение о признании виновности. Суд признал его виновным по двум статьям и назначил наказание:

по ст. 336 УК Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации) в виде лишения свободы сроком на 3 года;

по ч. 1 ст. 309 УК Украины (приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта) в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Путем частичного сложения назначенных наказаний мужчине окончательно назначили наказание в виде лишения свободы сроком 3 года 1 месяц. Кроме того, он должен компенсировать расходы государства в сумме 1 893 гривны на экспертизу вещества, которое было у него во время задержания.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как суд наказал мужчину с умственной отсталостью, который игнорировал повестки. Он получил их шесть.