Стати копом за $1500. В Україні викрили масштабну схему з виготовлення документів

В місяць зловмисники заробляли понад 3 мільйони гривень

В Україні викрили розгалужену мережу збуту підроблених документів, яка діяла по усіх регіонах країни. Велика злочинна група налагодила масштабне виробництво фальшивих документів, зокрема і тих, що видають СБУ та МВС.

Працівники ДВБ Нацполіції, БЕБ, СБУ та прокуратури у результаті спецоперації затримали головних фігурантів схеми. Про це повідомляє Нацполіція України.

"Організував злочинний бізнес з продажу фальшивих документів 27-річний мешканець Прикарпаття. До своєї діяльності залучив інших осіб з різних регіонів. Серед асортименту підроблених документів, які виготовляли спільники: паспорт, водійське посвідчення та техпаспорт на авто, різноманітні документи установ та організацій", — йдеться у повідомленні.

Злочинці підробляли також службові посвідчення Держслужби з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, СБУ, Нацполіції та інше. Замовлення приймали у Телеграмі. Задля конспірації використовували сім-карти, які діяли лише один день. Щодо відправлень, то вони теж усе продумали — використовували такі поштомати, де немає відеокамер. Посилки відправляли вночі.

Документи коштували від 8 тисяч за водійські права і до 1500 доларів, якщо хочеш "стати" поліцейськими чи працівниками СБУ. Військові квитки також підробляли — вони були дуже популярними.

В місяць зловмисники заробляли близько 3 мільйонів гривень. В ході спецоперації провели понад 30 обшуків, в ході яких знайшли багато документів, шаблони посвідчень, заготовки для паспортів, і навіть печатки з російською символіку.

Наразі фігурантам справи уже повідомили про підозру за декількома статтями.

Раніше "Телеграф" писав, що на Львівщині у приватному вищі організували схему для ухилянтів. Фігурантам справи загрожує в’язниця.