В Украине потеплеет до +13. Синоптики назвали дату и области, которым повезет

Средняя температура воздуха в третьей декаде января существенно превышает норму

Январь в Украине оказался настолько теплым, что в Одессе зацвели розы, а завершение месяца вообще отмечено аномальным теплом. На следующей неделе местами воздух прогреется до +13 градусов.

По прогнозам Украинского гидрометцентра, во вторник, 28 января, по всей Украине без осадков, переменная облачность, лишь на Закарпатье возможны незначительные дожди. Ночью синоптики прогнозируют от -1 до +6 градусов. Днем температура воздуха будет весенней: от 4 до 13 градусов выше нуля. Самые высокие показатели – +13, прогнозируются во Львовской, Черновицкой и Ивано-Франковской областях. Чуть меньше, 12 градусов с отметкой "плюс", будет в остальных западных областях, на Одесчине и в оккупированном Крыму.

Напомним, известный синоптик Игорь Кибальчич объяснил "Телеграфу", что до конца января в Украине продлится период необычно теплой погоды. В последние пять дней в страну придет восточный ветер с территории Европы и северной части Атлантического океана. В это время будет преобладать плюсовая температура воздуха. Лишь в северо-восточной части и Карпатах прогнозируются небольшие морозы. Средняя температура воздуха в Украине в третьей декаде января превысит норму. В некоторых районах даже возможны новые температурные рекорды.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о погоде в Киеве в выходные 25-26 января. Воздух в столице прогреется до +7 градусов.