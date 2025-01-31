Фотографии будут выходить на ура: ТОП-3 телефона до 3500, у которых хорошая камера

Обзор бюджетных телефонов с хорошей камерой

Телефоны с хорошей камерой сейчас на вес золота. Однако есть модели, сочетающие качественную съемку с доступной ценой.

"Телеграф" проанализировал рынок и подготовил подборку бюджетных смартфонов с качественными камерами, стоимость которых не превышает 3500 гривен.

Xiaomi Redmi A3 3/64GB — 3499 грн

Основная камера: 8 Мп;

Фронтальная камера: 5 Мп;

Емкость аккумулятора: 5000 mAh.

Infinix SMART 8 2/64 — 3399 грн

Основная камера: 13 Мп;

Фронтальная камера: 8 Мп;

Емкость аккумулятора: 5000 mAh.

Особенность: повышенное качество как селфи, так и обычных фотографий благодаря улучшенным характеристикам камеры.

ZTE Blade A35 4/64GB — 3 499

Основная камера: 8 Мп;

Фронтальная камера: 5 Мп;

Емкость аккумулятора: 5000 mAh;

Особенность: хочет и не обеспечивает профессионального качества, но подойдет для обычной фотосъемки.

Все представленные модели оснащены мощными аккумуляторами на 5000 мАч, обеспечивающими длительную работу устройства без подзарядки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ТОП-5 бюджетных смартфонов до 7 тысяч, с которыми вы забудете о павербанках.