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Фотографии будут выходить на ура: ТОП-3 телефона до 3500, у которых хорошая камера

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Купить телефон можно дешево Новость обновлена 31 января 2025, 09:38
Купить телефон можно дешево. Фото Коллаж "Телеграф"

Обзор бюджетных телефонов с хорошей камерой

Телефоны с хорошей камерой сейчас на вес золота. Однако есть модели, сочетающие качественную съемку с доступной ценой.

"Телеграф" проанализировал рынок и подготовил подборку бюджетных смартфонов с качественными камерами, стоимость которых не превышает 3500 гривен.

Xiaomi Redmi A3 3/64GB — 3499 грн

  • Основная камера: 8 Мп;
  • Фронтальная камера: 5 Мп;
  • Емкость аккумулятора: 5000 mAh.

Infinix SMART 8 2/64 — 3399 грн

  • Основная камера: 13 Мп;
  • Фронтальная камера: 8 Мп;
  • Емкость аккумулятора: 5000 mAh.
  • Особенность: повышенное качество как селфи, так и обычных фотографий благодаря улучшенным характеристикам камеры.

ZTE Blade A35 4/64GB — 3 499

  • Основная камера: 8 Мп;
  • Фронтальная камера: 5 Мп;
  • Емкость аккумулятора: 5000 mAh;
  • Особенность: хочет и не обеспечивает профессионального качества, но подойдет для обычной фотосъемки.

Все представленные модели оснащены мощными аккумуляторами на 5000 мАч, обеспечивающими длительную работу устройства без подзарядки.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ТОП-5 бюджетных смартфонов до 7 тысяч, с которыми вы забудете о павербанках.

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#Телефон #Камера