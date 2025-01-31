Фотографии будут выходить на ура: ТОП-3 телефона до 3500, у которых хорошая камера
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Обзор бюджетных телефонов с хорошей камерой
Телефоны с хорошей камерой сейчас на вес золота. Однако есть модели, сочетающие качественную съемку с доступной ценой.
"Телеграф" проанализировал рынок и подготовил подборку бюджетных смартфонов с качественными камерами, стоимость которых не превышает 3500 гривен.
Xiaomi Redmi A3 3/64GB — 3499 грн
- Основная камера: 8 Мп;
- Фронтальная камера: 5 Мп;
- Емкость аккумулятора: 5000 mAh.
Infinix SMART 8 2/64 — 3399 грн
- Основная камера: 13 Мп;
- Фронтальная камера: 8 Мп;
- Емкость аккумулятора: 5000 mAh.
- Особенность: повышенное качество как селфи, так и обычных фотографий благодаря улучшенным характеристикам камеры.
ZTE Blade A35 4/64GB — 3 499
- Основная камера: 8 Мп;
- Фронтальная камера: 5 Мп;
- Емкость аккумулятора: 5000 mAh;
- Особенность: хочет и не обеспечивает профессионального качества, но подойдет для обычной фотосъемки.
Все представленные модели оснащены мощными аккумуляторами на 5000 мАч, обеспечивающими длительную работу устройства без подзарядки.
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