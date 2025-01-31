У Німеччині обговорюють виплату 3 мільярдів євро для України

Внутрішньодержавні обговорення тривають, каже Мюллер

В уряді Німеччини триває обговорення можливостей виділення додаткових грошей для військової допомоги Україні. Мова йде за 3 мільярди євро.

Про це заявили речники низки міністерств на брифінгу у п’ятницю, пише Укрінформ. Речниця Міністерства фінансів Ута Гартманн каже, що у федеральному уряді тривають обговорення необхідних кроків для підтримки України в її захисті від російської агресивної війни.

За її словами, у відомстві взяли до відома рішення бюджетного комітету Бундестагу, який напередодні звернувся до міністра фінансів Йорга Кукіса з проханням виділити додаткові кошти, "однак це не може замінити перевірку федеральним урядом того, чи виконано умови для незапланованих витрат".

Речник Міністерства закордонних справ Крістіан Вагнер також підтвердив, що "внутрішньодержавні обговорення тривають".

Натомість речник Міноборони Мітко Мюллер зауважив лише, що йому нічого додати до слів колег і він не хоче спекулювати щодо ймовірних строків ухвалення рішення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Пісторіус сказав, скільки IRIS-T Україна отримає у 2025 році. Усі постачання систем раніше анонсувалися урядом Німеччини. Втім, Україна може не отримати їх вчасно. Так, видання Spiegel неофіційно дізналося, нібито всередині уряду Німеччини виникла суперечка стосовно додаткового пакета зброї для України на суму близько 3 млрд євро. Пакет сформували голова МЗС Німеччини Анналена Бербок та Пісторіус на основі термінових запитів України.

Додамо, що соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) офіційно внесла до передвиборчої програми канцлера ФРН Олафа Шольца заборону на передачу Україні далекобійних ракет Taurus. Раніше сам Шольц неодноразово висловлювався категорично проти цього, на відміну від його основного опонента, голови ХДС Фрідріха Мерца.