В Германии обсуждают выплату 3 миллиардов евро для Украины

Внутригосударственные обсуждения продолжаются, говорит Мюллер

В правительстве Германии идет обсуждение возможностей выделения дополнительных денег для военной помощи Украине. Речь идет за 3 миллиарда евро.

Об этом заявили представители министерств на брифинге в пятницу, пишет Укринформ. Представитель министерства финансов Ута Гартманн говорит, что в федеральном правительстве продолжаются обсуждения необходимых шагов для поддержки Украины в ее защите от российской агрессивной войны.

По ее словам, в ведомстве приняли к сведению решение бюджетного комитета Бундестага, который накануне обратился к министру финансов Йоргу Кукису с просьбой выделить дополнительные средства, "однако это не может заменить проверку федеральным правительством того, выполнены ли условия для незапланированных расходов".

Спикер Министерства иностранных дел Кристиан Вагнер также подтвердил, что "внутригосударственные обсуждения продолжаются".

Заместитель пресс-службы Минобороны Митко Мюллер отметил лишь, что ему нечего добавить к словам коллег и он не хочет спекулировать относительно вероятных сроков принятия решения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Писториус сказал, сколько IRIS-T Украина получит в 2025 году. Все поставки систем ранее анонсировались правительством Германии. Впрочем, Украина может не получить их вовремя. Так, издание Spiegel неофициально узнало, что внутри правительства Германии возник спор относительно дополнительного пакета оружия для Украины на сумму около 3 млрд евро. Пакет сформировали глава МИД Германии Анналена Бербок и Писториус на основе срочных запросов Украины.

Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) официально внесла в предвыборную программу канцлера ФРГ Олафа Шольца запрет на передачу Украине дальнобойных ракет Taurus. Ранее сам Шольц неоднократно высказывался категорически против этого, в отличие от его основного оппонента, главы ХДС Фридриха Мерца.