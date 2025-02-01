Умєров чи Безрукова? Хто винен у провалі закупівель для ЗСУ

АОЗ та Міноборони — це різні структури

У величезному провалі закупівель для військових винне як Міністерство оборони України і його очільник Рустем Умєров, так і Агентства оборонних закупівель (АОЗ) на чолі з Мариною Безруковою. Але перше відомство несе більше відповідальності.

Таку думку висловив член Комітету з питань оборони України Сергій Рахманін під час подкасту "УП" з полковником СБУ, членом Комітету з питань оборони України Романом Костенком та головною редакторкою УП Севгіль Мусаєвою.

За його словами, АОЗ та Міноборони — це різні структури, але перша була створена другою і підпорядковувалась їй. Тому очільник Міноборони, як і голова АОЗ, мають нести відповідальність. Сам умовний конфлікт між Міноборони і АОЗ — це неправомірно, адже АОЗ підпорядковується міністерству.

"Це державне підприємство Міністерства оборони агенції оборонних закупівель всього-на-всього центральний закупівельний орган, стосовно якого Міністерство оборони є центром управління. Воно визначає його фінансову політику, воно розпорядник коштів. На відміну від АОЗ, воно має перелік функцій прописаних в нормативній базі та в чинному законодавстві", — пояснює член Комітету з питань оборони.

Він наголошує, що за законом відповідальність за закупки лежить на Міноборони, а не на АОЗ. Воно також відповідальне, але міністерство само розширило його автономність і зробило дуже самостійним. Ба більше створивши спеціальну наглядову раду, яка мала контролювати роботу закупівельників.

Водночас саме питання цієї ради неоднозначне, бо фактично, на думку Рахманіна, НАТО не вимагало від України її створення, як про це кажуть. Так, у країнах Альянсу є така рада, але не в усіх, і це була радше порада. До того ж, якщо брати функціонал наглядової ради США чи іншої країни, він сильно відрізняється від України. Адже там до ради обов'язково входять члени парламенту, які контролюють закупівлі.

"Міністерство оборони ніяке не АОЗ і ні будь-яке інша державне підприємство, яких близько сотні, воно має чіткі цілі і функції. Саме Міністерство оборони планує оборонний бюджет, воно відповідає за оборонну здатність держави. Це прописано в законі про оборону. Тобто Міністерство оборони організовує оборонні закупівлі не АОЗ, не ДОТ чи Укроборонпром", — наголошує член Комітету.

На його думку, тому відповідальність за ці закупівлі несе Міноборони та його очільник Рустем Умєров, але і АОЗ не слід виправдовувати.

"Керівник Міністерства оборони має нести кадрову відповідальність, але АОЗ як структура так само не впорався зі своїми функціями. Воно є вкрай не ефективним закупівельником і тому керівник АОЗ теж має нести кадрову відповідальність", — наголосив Рахманін.

Він додав, що наразі АОЗ, який має понад 300 осіб співробітників, протягом року поставив наступну кількість боєприпасів:

одного виду на 3-4 місяці вистачить;

другого — на місяць;

третього — на тиждень;

четвертого — 4 дні;

п'ятого — на один день;

іншого — на чотири години

"Це цифри, з якими дуже важко сперечатися, це демонстрація наскільки АОЗ є ефективним закупівельником. Це, в першу чергу, провал Міністерства оборони, бо воно зробило такий АОЗ, воно призначило такого керівника, воно так забезпечувало їх роботу", — підсумовує Рахманін.

Раніше "Телеграф" розповідав, що директор АОЗ Марина Безрукова має намір ігнорувати слова міністра оборони Рустема Умєрова про розірвання контракту з нею.