Умеров или Безрукова? Кто виноват в провале закупок для ВСУ

АОЗ и Минобороны — это разные структуры

В огромном провале закупок для военных виновато как Министерство обороны Украины и его глава Рустем Умеров, так и Агентства оборонных закупок (АОЗ) во главе с Мариной Безруковой. Но первое ведомство несет больше ответственности.

Такое мнение высказал член Комитета по вопросам обороны Украины Сергей Рахманин во время подкаста "УП" с полковником СБУ, членом Комитета по обороне Украины Романом Костенко и главной редактором УП Севгиль Мусаевой.

По его словам, АОЗ и Минобороны — это разные структуры, но первая была создана второй и подчинялась ей. Поэтому глава Минобороны, как и глава АОЗ, должны нести ответственность. Сам условный конфликт между Минобороны и АОЗ — это неправомерно, ведь АОЗ подчиняется министерству.

"Это государственное предприятие Министерства обороны, Агентство оборонных закупок всего-навсего центральный закупочный орган, в отношении которого Министерство обороны является центром управления. Оно определяет его финансовую политику, оно распорядитель средств. В отличие от АОЗ, оно имеет перечень функций, прописанных в нормативной базе и в действующем законодательстве", — объясняет член Комитета по вопросам обороны.

Он отмечает, что по закону ответственность за закупки лежит на Минобороны, а не на АОЗ. Оно тоже ответственно, но министерство само расширило его автономность и сделало очень самостоятельным. Более того, создав специальный наблюдательный совет, который должен был контролировать работу закупщиков.

В то же время сам вопрос этого совета неоднозначен, потому что фактически, по мнению Рахманина, НАТО не требовало от Украины его создания, как об этом говорят. Да, в странах Альянса есть такой совет, но не у всех, и это был скорее рекомендация. К тому же если брать функционал наблюдательного совета США или другой страны, он сильно отличается от Украины. Ведь там в совет обязательно входят члены парламента, контролирующие закупки.

"Министерство обороны никакое не АОЗ и ни какое-либо другое государственное предприятие, которых около сотни, оно имеет четкие цели и функции. Именно Министерство обороны планирует оборонный бюджет, оно отвечает за оборонную способность государства. Это прописано в законе об обороне. То есть Министерство обороны организовывает оборонные закупки не АОЗ, не ДОТ или Укроборонпром", — отмечает член Комитета.

По его мнению, потому ответственность за эти закупки несет Минобороны и его глава Рустем Умеров, но и АОЗ не следует оправдывать.

"Руководитель Министерства обороны должен нести кадровую ответственность, но АОЗ как структура так же не справился со своими функциями. Оно является крайне неэффективным закупщиком и поэтому руководитель АОЗ тоже должен нести кадровую ответственность", — подчеркнул Рахманин.

Он добавил, что в настоящее время АОЗ, имеющий более 300 человек сотрудников, в течение года поставил следующее количество боеприпасов:

одного вида на 3-4 месяца хватит;

второго — на месяц;

третьего — на неделю;

четвертого — на 4 дня;

пятого – на один день;

другого — на четыре часа

"Это цифры, с которыми очень трудно спорить, это демонстрация, насколько АОЗ является эффективным закупщиком. Это,в первую очередь, провал Министерства обороны, потому что оно сделало такой АОЗ, оно назначило такого руководителя, оно так обеспечивало его работу", — заключает Рахманин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что директор АОЗ Марина Безрукова намерена игнорировать слова министра обороны Рустема Умерова о расторжении контракта с ней.