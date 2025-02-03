Что известно о самой богатой пенсионерке в Украине Наталье Шаптале: биография, имущество и семья

Свою карьеру в судебном деле Шаптала начала в далеком 1996 году

Самой высокооплачиваемой пенсионеркой в Украине является бывшая судья Коституционного суда Украину (КСУ) Наталья Шаптала (если учитывать пожизненную выплату судьи). Ежемесячно она получает пенсию в размере 390 тысяч гривен.

"Телеграф" рассказывает, что известно о Наталье Шаптале, ее карьере, имуществе и личной жизни. Отметим, что в биографии бывшей судьи есть интересные моменты.

В настоящее время экс-судье 65 лет. Она является уроженкой Донецка. Свою карьеру в судебном деле Шаптала начала в 1996 году в Ленинском районном суде родного города.

С 2002 по 2006 год она была судьей Апелляционного суда Донецкой области. Затем следующие четыре года работала первым заместителем председателя Донецкого апелляционного административного суда.

В сентябре 2010 года X съездом судей Украины назначена судьей Конституционного суда Украины.

В мае 2019 состоялось заседание судей Конституционного суда Украины, на котором назначили главой КСУ Наталью Шапталу.

17 сентября 2019 года Наталья Шаптала уволена с должности главы КСУ и с должности судьи КСУ в соответствии с пунктом 4 части второй статьи 149-1 Конституции Украины на основании поданного ею заявления об отставке.

Имущество Натальи Шапталы

Последняя декларация была подана Шапталой в 2019 году. В ней указано, что у экс-судьи есть общая квартира с ее сыном Ваталием в Киеве. У ее супруга есть жилой дом в Киево-Святошинском районе, квартира в Киеве, а также несколько земельных участков.

Из дорогих вещей, которые она задекларировала, есть швейцарские часы Ulysse Nardin, кольцо, серьги и кулон.

В графе транспортных средств указано, что автомобиль есть только у супруга Натальи Юрия. Ему принадлежит Toyota Land Cruiser 2014.

Также муж Натальи Шапталы владеет 25% капитала ООО "Запад Акватрейд".

В декларации экс-судья указала, что за тот год заработала 2 873 807 гривен по основному месту работы. Еще 14 316 гривен она получила в качестве зарплаты в Национальной академии внутренних дел. Пенсия составила 72 370 грн.

На банковских счетах Шаптала хранила 377 623 грн, 494 доллара, 2086 евро. В другом банке хранилось 13 006 грн.

Наталья Шаптала. Фото: Espreso

Дорогие часы Шапталы

В 2013 году фотограф Влад Содель обнародовал снимок с XI съезда судей Украины. На нем Наталья Шаптала запечатлена в дорогих наручных часах стоимостью $7-10 тыс.

Фото: Антикор

Разные факты

В 2010 году Наталья Шаптала входила в состав Конституционного суда, который принял решение о возвращении к Конституции 1996 года. Это решение отменяло конституционную реформу 2004 года и возвращало президенту Виктору Януковичу максимальные полномочия.

В 2017 году Наталья Шаптала вошла в топ-100 самых влиятельных украинок (шестьдесят первой позиция) по версии журнала "Фокус".

В феврале 2019 года Шаптала была в числе судей, поддержавших отмену статьи Криминального кодекса о незаконном обогащении. После этого НАБУ была вынуждена закрыть ряд громких расследований.

Личная жизнь

По информации из открытых источников известно, что Наталья Шаптала замужем. У пары есть двое детей.

Сын Натальи — Виталий Шаптала, является прокурором Киевской местной прокуратуры №1. Его жена — Евгения Шаптала также прокурором Киевской местной прокуратуры №1. Другой сын Шапталы — Евгений — судья Киевского апелляционного хозяйственного суда.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что самым богатым пенсионером в Украине является Сергей Кивалов (без учёта пожизненного денежного содержания судьи). К слову, Сергей Кивалов получил с рук Путина две награды. В 2009 году ему вручили орден Дружбы, а в 2013 — медаль Пушкина.