Зеленський вже у Парижі. Хто зі світових лідерів туди прибув і для чого

На урочистий захід запрошено понад 40 світових лідерів

У суботу, 7 грудня, президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа, де він може зустрітись з майбутнім президентом США Дональдом Трампом, а також лідером Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє "Укрінформ". Зазначається, що український президент прибув на церемонію відкриття собору Паризької Богоматері після пожежі.

За даними деяких ЗМІ, у цьому урочистому заході візьмуть участь глави держав та урядів близько 40 країн світу.

Як пише rfi з посиланням на AFP, Дональд Трамп також прибув до Франції. Він приземлився в аеропорту Орлі на півдні Парижа близько 07:00 за Гринвічем (09:00 за Києвом). Переговори з Макроном у Єлисейському палаці у нього заплановані на 15:00, а о 16:00 з президентом Франції зустрінеться Зеленський.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка підтримала проєвропейських протестувальників та опозиції, також прибуде з візитом до Франції, пише SOVA.

Зауважимо, що церемонія відкриття Нотр-Даму розпочнеться о 18:00 за Гринвічем. На ній також буде принц Вільям, який представлятиме Сполучене Королівство – дружина Кейт його не супроводжуватиме.

Нагадаємо, що Нотр-Дам реконструювали від 2019 року — після руйнівної пожежі на даху старовинного собору. Влада Франції виконала обіцянку відновити його за п’ять років.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський назвав реального гаранта безпеки України і це не Трамп.