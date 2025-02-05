Без методички Кремля не обійшлось? У поліції пояснили масові "мінування" ТЦК

Інформація поширюється з російських доменів

"Вже скоро по всьому місту лунатиме серія вибухів, що забере багато життів"… Чергове попередження від міфічного вибухотехніка, який, звісно ж, знає, як сховати вибухівку і мріє знищити якомога більше українців, з’явилося на телеграм-каналі "Телеграмна служба новин-Україна". Повідомляється, що заміновані всі суди, ТЦК і торгові центри у Полтаві. Ці установи начебто отримують розсилки на електронні адреси з такими повідомленнями .

"Телеграф" перевірив анонімну інформацію. Дотримуючись безпекових заходів, можемо повідомити, що названі в цьому переліку державні установи й торгові центри працюють у звичайному режимі.

— Це типова електронна "методичка", яка поширюється з російських доменів. Ми отримуємо їх регулярно в режимі 24/7, — сказав речник Головного управління Нацполіції у Полтавській області Юрій Сулаєв. – Одного дня зловмисники "мінують" дитсадки, другого – школи, третього – державні установи. А потім знову по кругу. Звісно, правоохоронці на це реагують, але я не хотів би багато говорити про це, щоб зайвий раз не привертати уваги російських пропагандистів і дезінформаторів до справи їхніх рук.

Втім, учора, 4 лютого, школи Полтави комунальної форми власності з огляду на подібні анонімні погрози, отримані ними на електронні адреси, працювали в онлайнрежимі.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що правоохоронці та відповідні служби перевірили школу №236 в Києві та ліцей, які, за анонімним повідомленням, були заміновані. При цьому всі учні були евакуйовані.