У Повітряних Силах зробили заяву щодо переведення бійців до інших підрозділів

Звернулись і до ЗМІ

У Повітряних силах ЗСУ (ПС) звернулись до медіа та публічних осіб з закликом не маніпулювати на темі переведення чи служби військових з одного підрозділу до іншого. Порадивши уважно добирати коментарі до тих чи інших ситуацій.

Про це йдеться у повідомленні ПС. Зазначається, що ця тема наразі дуже чутлива для суспільства, тому без особливої потреби її краще не підіймати.

Якщо ж якесь медіа чи публічна особа хоче освітити у мережі проблему, спершу слід звернутись до відомства за коментарем, отримавши потрібну інформацію.

"Нагадуємо, що в Повітряних Силах працюють гарячі лінії для зворотного зв’язку, зокрема і щодо недопущення випадків несанкціонованих переведень військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види Збройних Сил України", — пишуть у ПС.

До того ж у Повітряних Силах наголосили, якщо випадки про переведення військових без їх згоди мають місце, слід повідомляти у відомство. ПС запевнили, що відповідно реагуватимуть.

"Наразі визначено високотехнологічні військово-облікові спеціальності із яких заборонено переведення військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види ЗСУ", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Повітряних Силах створили комісію щодо переведення військових до піхоти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що головком ЗСУ Олександр Сирський прокоментував заяви про переведення бійців Повітряних Сил до піхоти.