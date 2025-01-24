У Повітряних Силах зробили заяву щодо переведення бійців до інших підрозділів
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Звернулись і до ЗМІ
У Повітряних силах ЗСУ (ПС) звернулись до медіа та публічних осіб з закликом не маніпулювати на темі переведення чи служби військових з одного підрозділу до іншого. Порадивши уважно добирати коментарі до тих чи інших ситуацій.
Про це йдеться у повідомленні ПС. Зазначається, що ця тема наразі дуже чутлива для суспільства, тому без особливої потреби її краще не підіймати.
Якщо ж якесь медіа чи публічна особа хоче освітити у мережі проблему, спершу слід звернутись до відомства за коментарем, отримавши потрібну інформацію.
"Нагадуємо, що в Повітряних Силах працюють гарячі лінії для зворотного зв’язку, зокрема і щодо недопущення випадків несанкціонованих переведень військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види Збройних Сил України", — пишуть у ПС.
До того ж у Повітряних Силах наголосили, якщо випадки про переведення військових без їх згоди мають місце, слід повідомляти у відомство. ПС запевнили, що відповідно реагуватимуть.
"Наразі визначено високотехнологічні військово-облікові спеціальності із яких заборонено переведення військовослужбовців Повітряних Сил в інші роди та види ЗСУ", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що у Повітряних Силах створили комісію щодо переведення військових до піхоти.
Раніше "Телеграф" розповідав, що головком ЗСУ Олександр Сирський прокоментував заяви про переведення бійців Повітряних Сил до піхоти.