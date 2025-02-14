США і Росія визначилися з переговорниками по Україні: хто вони і що про них відомо
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Учасник переговорів із російської сторони є уродженцем столиці України
У світових ЗМІ з’явилися публікації щодо осіб, які можуть брати участь у ймовірних перемовинах між США та Росією щодо закінчення війни в Україні.
Як повідомляє Meduza, у переговорному процесі з боку Сполучених Штатів Америки задіяний Стів Віткофф. Це спеціальний посланник Дональда Трампа на Близькому Сході та його давній друг. Віткофф є власником хмарочоса Woolworth Building у серці Манхеттена.
З боку Російської Федерації у переговорному процесі задіяний генеральний директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, якого називають близькою людиною до Володимира Путіна. Примітно, що народився він у Києві та закінчив Стенфордський і Гарвардський університети.
Водночас видання Bloomberg повідомляє, що з російської сторони потенційними переговорниками можуть бути Юрій Ушаков, головний радник Путіна з міжнародних питань та Сергій Наришкін, колишній голова Державної думи, а нині — голова Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не припинятиме бойових дій з Україною навіть якщо будуть перемовини.