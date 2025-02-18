В Україні 18 лютого планують вимикати світло: кому не пощастить

Зростає споживання через мороз

В Україні 18 лютого фіксують суттєве зростання споживання електроенергії. За даними енергетиків, о 6:00 рівень споживання перевищив показники понеділка на 3%. Причиною стало збереження морозної погоди по всій території країни.

Максимальне навантаження на енергосистему було зафіксовано ввечері 17 лютого. Показники досягли рівня п'ятниці, 14 лютого, коли також спостерігався пік споживання. Про це повідомляють в Укренерго.

Для збалансування роботи енергосистеми 18 лютого запроваджуються тимчасові обмеження потужності для промислових об'єктів. Обмеження діятимуть з 16:00 до 19:00. Побутових споживачів ці заходи не торкнуться, проте енергетики закликають до економного використання електроенергії.

Українська енергосистема наразі перебуває у процесі відновлення після масованих російських ракетно-дронових атак. На пошкоджених об'єктах інфраструктури тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Фахівці наголошують на важливості раціонального споживання електроенергії, особливо у вечірні години пік. Рекомендується утриматися від одночасного використання кількох потужних електроприладів у період з 16:00 до 19:00, коли діють обмеження для промисловості.

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