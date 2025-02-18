В Украине 18 февраля планируют выключать свет: кому не повезет

Растет потребление из-за мороза

В Украине 18 февраля фиксируется существенный рост потребления электроэнергии. По данным энергетиков, в 6:00 уровень потребления превысил показатели понедельника на 3%. Причиной стало сохранение морозной погоды на всей территории страны.

Максимальная нагрузка на энергосистему была зафиксирована вечером 17 февраля. Показатели достигли уровня пятницы, 14 февраля, когда наблюдался также пик потребления. Об этом сообщают в Укрэнерго.

Для сбалансирования работы энергосистемы 18 февраля вводятся временные ограничения мощности для промышленных объектов. Ограничения будут действовать с 16:00 до 19:00. Бытовых потребителей эти меры не коснутся, однако энергетики призывают к экономному использованию электроэнергии.

Украинская энергосистема находится в процессе восстановления после массированных российских ракетно-дроновых атак. На поврежденных объектах инфраструктуры продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Специалисты отмечают важность рационального потребления электроэнергии, особенно в вечерние часы пик. Рекомендуется воздержаться от одновременного использования нескольких мощных электроприборов в период с 16.00 до 19.00, когда действуют ограничения для промышленности.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украину вернулись отключения света. Почему и у кого не будет электроэнергии?