Білий заєць став дуже рідкісним: де його можна знайти в Україні
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Сьогодні заєць білий знову з’являється в північних регіонах країни
Заєць білий, або Lepus timidus, — це один з найцікавіших представників фауни України. Він відомий своєю здатністю змінювати забарвлення хутра: влітку його хутро буро-сіре, а взимку — чисто біле. Це допомагає йому ховатися від хижаків у снігових умовах.
Цей вид поширений в бореальних та арктичних областях Євразії і Північної Америки. В Україні заєць білий раніше вважався зниклим, але останнім часом його знайшли в північних районах Сумської, Чернігівської та Житомирської областей. Ці зайці можуть також мешкати в сусідніх районах Рівненської області.
Чисельність та загрози
На сьогодні в Україні мешкає лише кілька сотень білих зайців. Наприклад, у Поліському заповіднику їх може бути до 50 особин, а на Чернігівщині — до 20. Основними загрозами для цього виду є вирубка лісів, браконьєрство та збільшення чисельності хижаків, таких як лисиці.
Що їсть заєць білий
Цей заєць веде присмерковий спосіб життя і харчується рослинною їжею: злаками, травами та ягодами. Взимку він їсть пагони дерев і кору. Його раціон залежить від сезону, що робить цей вид адаптивним до змін навколишнього середовища.
Цікаві факти
- Заєць білий може мати від 2 до 4 виводків на рік.
- Вагітність триває близько 48–51 дня.
- Молоді зайці починають їсти самостійно вже через тиждень після народження.
Охорона виду
Заєць білий занесений до Червоної книги України, що означає, що він підлягає охороні. Його можна знайти у кількох заповідниках, де створені умови для збереження цього рідкісного виду.
Цей вид є важливою частиною екосистеми України, і його збереження є пріоритетом для природоохоронних організацій. Спостерігаючи за цими милими тваринами, ми можемо більше дізнатися про їхнє життя та роль у природі!
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Луганській області зникає степова лисичка. Корсак любить жити на цілинних ділянках, де може полювати на гризунів, зайців та інших дрібних тварин.