Білий заєць став дуже рідкісним: де його можна знайти в Україні

Сьогодні заєць білий знову з’являється в північних регіонах країни

Заєць білий, або Lepus timidus, — це один з найцікавіших представників фауни України. Він відомий своєю здатністю змінювати забарвлення хутра: влітку його хутро буро-сіре, а взимку — чисто біле. Це допомагає йому ховатися від хижаків у снігових умовах.

Цей вид поширений в бореальних та арктичних областях Євразії і Північної Америки. В Україні заєць білий раніше вважався зниклим, але останнім часом його знайшли в північних районах Сумської, Чернігівської та Житомирської областей. Ці зайці можуть також мешкати в сусідніх районах Рівненської області.

Чисельність та загрози

На сьогодні в Україні мешкає лише кілька сотень білих зайців. Наприклад, у Поліському заповіднику їх може бути до 50 особин, а на Чернігівщині — до 20. Основними загрозами для цього виду є вирубка лісів, браконьєрство та збільшення чисельності хижаків, таких як лисиці.

Що їсть заєць білий

Цей заєць веде присмерковий спосіб життя і харчується рослинною їжею: злаками, травами та ягодами. Взимку він їсть пагони дерев і кору. Його раціон залежить від сезону, що робить цей вид адаптивним до змін навколишнього середовища.

Цікаві факти

Заєць білий може мати від 2 до 4 виводків на рік.

Вагітність триває близько 48–51 дня.

Молоді зайці починають їсти самостійно вже через тиждень після народження.

Охорона виду

Заєць білий занесений до Червоної книги України, що означає, що він підлягає охороні. Його можна знайти у кількох заповідниках, де створені умови для збереження цього рідкісного виду.

Цей вид є важливою частиною екосистеми України, і його збереження є пріоритетом для природоохоронних організацій. Спостерігаючи за цими милими тваринами, ми можемо більше дізнатися про їхнє життя та роль у природі!

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Луганській області зникає степова лисичка. Корсак любить жити на цілинних ділянках, де може полювати на гризунів, зайців та інших дрібних тварин.