Белый заяц стал очень редким: где его можно найти в Украине

Сегодня заяц белый снова появляется в северных регионах страны.

Заяц белый, или Lepus timidus — это один из самых интересных представителей фауны Украины. Он известен своей способностью изменять окрас меха: летом его мех буровато-серый, а зимой — чисто белый. Это помогает ему прятаться от хищников в снежных условиях.

Этот вид распространен в бореальных и арктических областях Евразии и Северной Америки. В Украине белый заяц ранее считался исчезнувшим видом, но в последнее время его нашли в северных районах Сумской, Черниговской и Житомирской областей. Эти зайцы могут также проживать в соседних районах Ровенской области.

Численность и угрозы

На сегодняшний день в Украине проживает всего несколько сотен белых зайцев. Например, в Полесском заповеднике их может быть до 50 особей, а в Черниговской области — до 20. Основными угрозами для этого вида являются вырубка лесов, браконьерство и увеличение численности хищников, таких как лисы.

Что ест белый заяц

Этот заяц ведет сумеречный образ жизни и питается растительной пищей: злаками, травами и ягодами. Зимой он ест побеги деревьев и кори. Его рацион зависит от сезона, что делает этот вид адаптивным к изменениям окружающей среды.

Интересные факты

Белый заяц может иметь от 2 до 4 выводков в год.

Беременность длится около 48-51 дня.

Молодые зайцы начинают есть самостоятельно уже через неделю после рождения.

Охрана вида

Белый заяц занесен в Красную книгу Украины, что означает, что он подлежит охране. Его можно найти в нескольких заповедниках, где созданы условия для сохранения этого редкого вида.

Этот вид является важной частью экосистемы Украины и его сохранение является приоритетом для природоохранных организаций. Наблюдая за этими милыми животными, мы можем больше узнать об их жизни и роли в природе.

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