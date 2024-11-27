Не завжди носила фірмову косу: як змінювався імідж Юлії Тимошенко за час кар’єри (фото)

Юлія Тимошенко кілька разів змінювала колір волосся та зачіски

Юлія Тимошенко, яка сьогодні святкує своє 63-річчя, є однією із найяскравіших жінок в українському парламенті. Вона майже 25 років присвятила політичній кар’єрі та неодноразово дивувала своїм різним стилем та діловими образами.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився імідж однієї із найвідоміших жінок в українській політиці. Юлія стала популярною завдяки своїй фірмовій косі, але вона не завжди носила таку зачіску.

Як змінювався стиль Юлії Тимошенко від початку кар’єри

У велику політику Юлія Тимошенко прийшла 1999 року, отримавши посаду віцепрем’єра з паливно-енергетичного комплексу в уряді Віктора Ющенка. На політичному Олімпі вона з’явилася з простою і водночас елегантною зачіскою. Тоді у Юлії було волосся каштанового кольору і волосся до плечей, а серед нарядів вона віддавала перевагу діловим костюмам із штанами та спідницею.

Юлія Тимошенко на початку політичної кар’єри

Брюнеткою Юлія Тимошенко залишалася кілька років. У 2001 році її звинуватили в контрабанді російського газу і посадили в СІЗО під арешт. А через 42 дні, коли Юлія вийшла, то почала експериментувати зі своєю зовнішністю, то вона відрощувала волосся, то підстригала чубок. У цей час вона почала приміряти строгі пучки.

Юлія Тимошенко була брюнеткою зі стрижкою каре

Юлія Тимошенко після звільнення із СІЗО

Юлія Тимошенко у молодості

У 2002 році експерименти зі стрижками Тимошенко залишила позаду, став змінюватися лише колір її волосся.Вони стали світлішими і цього ж року політик вперше з'явилася на публіці із зачіскою-косою, яка згодом стала її "візитною карткою".

Юлія Тимошенко не завжди була білявкою

Юлія Тимошенко з’явилася зі косою у 2005 році

У 2004 році, у розпал Помаранчевої революції, сформувався її остаточний імідж. Тоді Юлію Володимирівну можна було побачити на сцені з розпущеним світлим волоссям, а також із туго заплетеною косою.

Юлія Тимошенко під час Помаранчевої революції

Юлія Тимошенко з Віктором Ющенком

У 2005 роціТимошенко стала платиновою білявкою та закріпила за собою образ "дами з косою". З цього року її стиль практично не змінювався, вона рідко виходила на публіку з іншою зачіскою.

Юлія Тимошенко кілька років ходила із фірмовою косою

У 2014 році Юлія ефектно з’явилася на Революції Гідності. Після звільнення з в’язниці вона представила перед публікою з незмінною косою та в інвалідному візку.

Юлія Тимошенко під час Євромайдану у 2014 році

Навесні того ж року Юлія Володимирівна знову почала змінювати стиль. Напередодні виборів президента України Тимошенко з’явилася у новому образі — з високим начосом, який прикрасила обручем.

Юлія Тимошенко часто змінювала свій стиль

На свій 55-річний ювілей Тимошенко знову здивувала українців новим стилем. Юлія розпустила косу. З 2016 по 2018 рік вона з’являлася на публіці з розпущеним світлим волоссям, косою та низьким хвостом.

Юлія Тимошенко з розпущеним волоссям, Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко змінила косу на хвостик, Фото: Getty Images

Юлія Тимошенко з’являлася на публіці з різними зачісками, Фото: Getty Images

У 2019 році голова партії "ВО Батьківщина" додає нову родзинку в образ, змінюючи теплий медовий відтінок волосся на холодніший блонд. У Раді вона з’являлася з розпущеним волоссям, прибравши чубок на бік. А у листопаді знову повернулася до традиційної "коси".

Юлія Тимошенко кілька разів змінювала колір волосся

У 2022 році Тимошенко здивувала елегантною та ніжною зачіскою. На публіці вона почала з’являтися з низьким хвостом, залишаючи пасма навколо обличчя. Але від фірмової зачіски також не відмовилася.

Юлія Тимошенко з елегантною зачіскою

Останнім часом Юлія Володимирівна ходить із косою та чубчиком на дві сторони. Серед нарядів вона більше віддає перевагу суворим сукням, а також елегантним костюмам світлих відтінків.

Як Юлія Тимошенко виглядає зараз

Юлія Тимошенко зараз ходить із фірмовою косою

"Телеграф" писав раніше, як у молодості виглядала Юлія Тимошенко і яке у неї дівоче прізвище. Вона тоді була без коси й не робила уколів краси.