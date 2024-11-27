Не завжди носила фірмову косу: як змінювався імідж Юлії Тимошенко за час кар’єри (фото)
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Юлія Тимошенко кілька разів змінювала колір волосся та зачіски
Юлія Тимошенко, яка сьогодні святкує своє 63-річчя, є однією із найяскравіших жінок в українському парламенті. Вона майже 25 років присвятила політичній кар’єрі та неодноразово дивувала своїм різним стилем та діловими образами.
"Телеграф" вирішив з’ясувати, як змінився імідж однієї із найвідоміших жінок в українській політиці. Юлія стала популярною завдяки своїй фірмовій косі, але вона не завжди носила таку зачіску.
Як змінювався стиль Юлії Тимошенко від початку кар’єри
У велику політику Юлія Тимошенко прийшла 1999 року, отримавши посаду віцепрем’єра з паливно-енергетичного комплексу в уряді Віктора Ющенка. На політичному Олімпі вона з’явилася з простою і водночас елегантною зачіскою. Тоді у Юлії було волосся каштанового кольору і волосся до плечей, а серед нарядів вона віддавала перевагу діловим костюмам із штанами та спідницею.
Брюнеткою Юлія Тимошенко залишалася кілька років. У 2001 році її звинуватили в контрабанді російського газу і посадили в СІЗО під арешт. А через 42 дні, коли Юлія вийшла, то почала експериментувати зі своєю зовнішністю, то вона відрощувала волосся, то підстригала чубок. У цей час вона почала приміряти строгі пучки.
У 2002 році експерименти зі стрижками Тимошенко залишила позаду, став змінюватися лише колір її волосся.Вони стали світлішими і цього ж року політик вперше з'явилася на публіці із зачіскою-косою, яка згодом стала її "візитною карткою".
У 2004 році, у розпал Помаранчевої революції, сформувався її остаточний імідж. Тоді Юлію Володимирівну можна було побачити на сцені з розпущеним світлим волоссям, а також із туго заплетеною косою.
У 2005 роціТимошенко стала платиновою білявкою та закріпила за собою образ "дами з косою". З цього року її стиль практично не змінювався, вона рідко виходила на публіку з іншою зачіскою.
У 2014 році Юлія ефектно з’явилася на Революції Гідності. Після звільнення з в’язниці вона представила перед публікою з незмінною косою та в інвалідному візку.
Навесні того ж року Юлія Володимирівна знову почала змінювати стиль. Напередодні виборів президента України Тимошенко з’явилася у новому образі — з високим начосом, який прикрасила обручем.
На свій 55-річний ювілей Тимошенко знову здивувала українців новим стилем. Юлія розпустила косу. З 2016 по 2018 рік вона з’являлася на публіці з розпущеним світлим волоссям, косою та низьким хвостом.
У 2019 році голова партії "ВО Батьківщина" додає нову родзинку в образ, змінюючи теплий медовий відтінок волосся на холодніший блонд. У Раді вона з’являлася з розпущеним волоссям, прибравши чубок на бік. А у листопаді знову повернулася до традиційної "коси".
У 2022 році Тимошенко здивувала елегантною та ніжною зачіскою. На публіці вона почала з’являтися з низьким хвостом, залишаючи пасма навколо обличчя. Але від фірмової зачіски також не відмовилася.
Останнім часом Юлія Володимирівна ходить із косою та чубчиком на дві сторони. Серед нарядів вона більше віддає перевагу суворим сукням, а також елегантним костюмам світлих відтінків.
"Телеграф" писав раніше, як у молодості виглядала Юлія Тимошенко і яке у неї дівоче прізвище. Вона тоді була без коси й не робила уколів краси.