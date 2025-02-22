Як ви взагалі вижили? Історії українця з 90-х нажахали британку - найкраще з мережі

Еллі веде блог про своє життя в Україні

Британка, яка одружена з українцем, шокована його розповідями про власне дитинство. Вона дивується, що народжені в Україні у 90-х та 80-х роках взагалі змогли вижити.

"Бо мій чоловік українець розповідає такі дикі історії про своє дитинство… Я думаю, як ти взагалі вижив", — каже Еллі з Британії, яка живе в Україні та ділиться своїми думками в блозі.

Вона додала, що в Британії діти 80-90 роках також мали більше свободи та менше контролю від батьків, ніж нинішні діти. Проте розповіді чоловіка-українця про його дитинство вразили британку.

"Недавно він сказав, що коли в нього були воші … його мама лила йому на голову бензин і ін сидів на дворі з пакетом на голові, облитий бензином. А потім сусід проходив повз, курив, і голова ледь не загорілася", — розповіла дружина українця.

Ще одна історія з дитинства чоловіка, яка її вразила — про те, як на другому поверсі школи вчитель замкнув в класі всіх учнів та пішов додому. Діти змушені були виламати вікно та спуститися з другого поверху водостічною трубою.

"Маленькі діти, уявляєте? То я думаю — невже я вийшла за божевільного? Чи це було нормальне українське дитинство тоді? Невже все було так?", — дивується британка.

Вона попросила українців розповісти про власне дитинство. Коментатори "накидали" їй власних історій — як вбивали жаб великою палицею, смажили їх та їли, як виготовляли вибухівку з сірників, та багато іншого екстриму.

Раніше "Телеграф" розповідав про враження біженки з України від Фінляндії. За словами жінки, там сприймають українців дуже дивно.