Как вы вообще выжили? Истории украинца из 90-х напугали британку — лучшее из сети

Элли ведет блог о своей жизни в Украине

Британка, которая замужем за украинцем, шокирована его рассказами о собственном детстве. Она удивляется, что родившиеся в Украине в 90-х и 80-х годах вообще смогли выжить.

"Ведь мой муж украинец рассказывает такие дикие истории о своем детстве… Я думаю, как ты вообще выжил", — говорит Элли из Британии, которая живет в Украине и делится своими мыслями в блоге.

Она добавила, что в Британии дети 80-90-х годов также имели больше свободы и меньше контроля от родителей, чем нынешние дети. Однако рассказы мужа-украинца о его детстве "это совсем другой уровень".

"Недавно он сказал, что когда у него были вши... его мама лила ему на голову бензин и он сидел во дворе с пакетом на голове, облитый бензином. А потом сосед проходил мимо, курил, и голова чуть не загорелась", — рассказала жена украинца.

Еще одна история из детства мужа, что поразила британку — о том, как на втором этаже школы учитель запер в классе всех учеников и пошел домой. Дети вынуждены были выломать окно и спуститься со второго этажа по водосточной трубе.

"Маленькие дети, представляете? Так я думаю — неужели я вышла за сумасшедшего? Или это было нормальное украинское детство тогда? Неужели все было так?", — удивляется британка.

Она попросила украинцев рассказать о собственном детстве. Комментаторы "накидали" ей собственных историй — как убивали лягушек большой палкой, жарили их и ели, как изготовляли взрывчатку из спичек, и много другого экстрима.

Ранее "Телеграф" рассказывал о впечатлениях беженки из Украины от Финляндии. По словам женщины, там воспринимают украинцев очень странно.