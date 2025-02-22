З'ясувалось, чи дійсно на борту Іл-76, який впав у РФ, були українські полонені

Чи були військовополонені на борту Іл-76?

Росія передала Україні тіла загиблих, яких називає українськими військовополоненими з Іл-76, що розбився у Бєлгородській області. ДНК-експертиза підтвердила збіг останків із даними родичів більшості загиблих, але підтвердження того, що вони перебували саме в цьому літаку, поки немає.

За словами керівника Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка, у грудні Україна отримала 62 тіла, які російська сторона пов’язує з катастрофою Іл-76. Наразі триває розслідування СБУ, а результати попередньої експертизи вказують на збіг ДНК із близько 50 родичами загиблих.

"Нам передали останки, які, за версією РФ, були у літаку. Однак доказів цього досі немає", — зазначив Охріменко.

Що передувало?

8 листопада 2024 року Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців у межах репатріаційних заходів.

Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців у межах репатріаційних заходів. На початку грудня омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що Москва передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули в Іл-76.

омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що Москва передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули в Іл-76. 18 грудня український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що експертиза тіл може тривати до двох місяців.

Що відбувалося 24 січня?

Того дня у Бєлгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Українські джерела у Генштабі повідомляли, що борт перевозив ракети для ЗРК С-300.

Москва ж наполягала, що всередині перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін. Однак жодних доказів цього Росія не надала, а ГУР МО України заявило, що жодних ознак перебування полонених у літаку немає.

Згодом РФ відмовилася допустити міжнародну комісію для розслідування катастрофи, а Радбез ООН так і не отримав від Москви жодних доказів того, що на борту були українці.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Канаді під час посадки перекинувся літак: є постраждалі (фото, відео).