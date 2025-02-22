З'ясувалось, чи дійсно на борту Іл-76, який впав у РФ, були українські полонені
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Чи були військовополонені на борту Іл-76?
Росія передала Україні тіла загиблих, яких називає українськими військовополоненими з Іл-76, що розбився у Бєлгородській області. ДНК-експертиза підтвердила збіг останків із даними родичів більшості загиблих, але підтвердження того, що вони перебували саме в цьому літаку, поки немає.
За словами керівника Секретаріату Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдана Охріменка, у грудні Україна отримала 62 тіла, які російська сторона пов’язує з катастрофою Іл-76. Наразі триває розслідування СБУ, а результати попередньої експертизи вказують на збіг ДНК із близько 50 родичами загиблих.
"Нам передали останки, які, за версією РФ, були у літаку. Однак доказів цього досі немає", — зазначив Охріменко.
Що передувало?
- 8 листопада 2024 року Україна повернула тіла 563 полеглих оборонців у межах репатріаційних заходів.
- На початку грудня омбудсмен РФ Тетяна Москалькова заявила, що Москва передала Україні тіла військовополонених, які нібито загинули в Іл-76.
- 18 грудня український омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що експертиза тіл може тривати до двох місяців.
Що відбувалося 24 січня?
Того дня у Бєлгородській області РФ розбився військовий літак Іл-76. Українські джерела у Генштабі повідомляли, що борт перевозив ракети для ЗРК С-300.
Москва ж наполягала, що всередині перебували десятки українських військовополонених, яких везли на обмін. Однак жодних доказів цього Росія не надала, а ГУР МО України заявило, що жодних ознак перебування полонених у літаку немає.
Згодом РФ відмовилася допустити міжнародну комісію для розслідування катастрофи, а Радбез ООН так і не отримав від Москви жодних доказів того, що на борту були українці.
Раніше "Телеграф" писав про те, що у Канаді під час посадки перекинувся літак: є постраждалі (фото, відео).