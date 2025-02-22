Выяснилось, действительно ли на борту упавшего в РФ Ил-76 были украинские пленные

Были ли военнопленные на борту Ил-76?

Россия передала Украине тела погибших, которых называет украинскими военнопленными из разбившегося в Белгородской области Ил-76. ДНК-экспертиза подтвердила совпадение останков с данными родственников большинства погибших, но подтверждения того, что они находились именно в этом самолете, пока нет.

По словам руководителя Секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдана Охрименко, в декабре Украина получила 62 тела, которые российская сторона связывает с катастрофой Ил-76. В настоящее время идет расследование СБУ, а результаты предварительной экспертизы указывают на совпадение ДНК с около 50 родственниками погибших.

"Нам передали останки, которые, по версии РФ, были в самолете. Однако доказательств этого до сих пор нет", — отметил Охрименко.

Что предшествовало?

8 ноября 2024 Украина вернула тела 563 погибших защитников в рамках репатриационных мероприятий.

Украина вернула тела 563 погибших защитников в рамках репатриационных мероприятий. В начале декабря омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва передала Украине тела военнопленных, якобы погибших в Ил-76.

омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что Москва передала Украине тела военнопленных, якобы погибших в Ил-76. 18 декабря украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что экспертиза тел может занять до двух месяцев.

Что происходило 24 января?

В этот день в Белгородской области РФ разбился военный самолет Ил-76. Украинские источники в Генштабе сообщали, что борт перевозил ракеты для ЗРК С-300.

Москва же настаивала, что внутри находились десятки украинских военнопленных, которых везли на обмен. Однако никаких доказательств Россия не предоставила, а ГУР МО Украины заявило, что никаких признаков пребывания пленных в самолете нет.

Впоследствии РФ отказалась допустить международную комиссию по расследованию катастрофы, а Совбез ООН так и не получил от Москвы никаких доказательств того, что на борту были украинцы.

Ранее Телеграф писал о том, что в Канаде во время посадки перевернулся самолет: есть пострадавшие (фото, видео).