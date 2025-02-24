Не Штатами єдиними. Країни-союзниці України посилили тиск на Росію до третіх роковин вторгнення (оновлено)

Світ продовжує виказувати дієву незгоду з агресією РФ

У третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну країна-агресор отримала нові санкції. Австралія оголосила найбільший за три роки пакет обмежень щодо РФ, а Британія та Нова Зеландія розширюють санкції.

Британія

В понеділок, 24 лютого, Британія оголосить про нові санкції проти РФ. Зокрема особам, які надають значну підтримку Росії, чи завдячують своїм багатством російській державі, повідомляє Reuters.

В Уряді Британії заявили, що також санкції охоплять осіб, які мають доступ до найвищого уряду РФ. Серед них можуть бути деякі високопоставлені політики, урядовці та бізнесмени.

Нові заходи доповнять наявні санкції Великої Британії проти російських "еліт", які підтримували воєнні зусилля президента Росії Володимира Путіна. Міністр безпеки Британії Ден Джарвіс сказав, що його послання друзям Путіна в Москві було простим: "Вам не раді у Великій Британії".

"Оголошені сьогодні заходи зачиняють двері перед олігархами, які збагатилися за рахунок російського народу, фінансуючи цю незаконну та невиправдану війну", – сказав він.

Австралія

На знак підтримки України Австралія запроваджує найбільший з 2022 року санкційний пакет. Він охоплює 70 фізичних осіб і 79 організацій, пов'язаних з Росією, повідомляється на сайті уряду Австралії.

"Австралія з першого дня чітко дала зрозуміти, що Росія і ті, хто сприяє її незаконному вторгненню, зіткнуться з наслідками. Сьогодні уряд Австралії запровадив додаткові цільові фінансові санкції та заборони на в'їзд для 70 осіб, а також цільові фінансові санкції для 79 організацій. Це найбільший пакет санкцій Австралії з лютого 2022 року", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що нові обмеження спрямовані проти осіб, які підтримують незаконні адміністрації РФ на сході України та в Криму, "включаючи так званих "міністрів", суддів і прокурорів, а також осіб, відповідальних за сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, і примусову депортацію українських дітей". Також санкції охоплюють фізичних та юридичних осіб, причетних до поглиблення військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, включно з розгортанням північнокорейських військ на полі бою.

В цілому Австралія запровадила понад 1 400 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Крім того, країна виділила понад 1,5 мільярда доларів, щоб допомогти нашій країні захиститися від російської агресії. Зокрема 1,3 мільярда доларів військової підтримки у вигляді необхідного обладнання та навчання українських військових.

Нова Зеландія

В день річниці повномасштабного вторгнення міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс оголосив про нові санкції проти російських суб'єктів та підтримку відновлення і реконструкції України. Крім того, країна виділить 3 млн доларів у Трастовий фонд допомоги.

"Незаконне вторгнення Росії принесло три роки руйнувань для українського народу, навколишнього середовища та інфраструктури", — цитує його слова Stuff.

Нові санкції будуть спрямовані проти 52 фізичних і юридичних осіб, причетних до військово-промислового комплексу Росії, її енергетичного сектору, підтримки Північною Кореєю військових зусиль Росії, а також примусового переселення або перевиховання українських дітей.

Глава МЗС Нової Зеландії також повідомив про додаткову допомогу Україні. Йдеться про внесок у розмірі 3 мільйонів доларів у Трастовий фонд допомоги, відновлення, реконструкції та реформування України під управлінням Світового банку.

З початку війни Нова Зеландія запровадила санкції проти більш ніж 1800 фізичних і юридичних осіб, а також низку торгівельних заходів. Пітерс нагадав про всі заходи Уряду країни у відповідь на війну Росії проти України:

запровадження санкцій, спрямованих проти президента РФ Володимира Путіна та ключових членів його найближчого оточення, вищого керівництва Ради безпеки РФ, усіх членів Державної думи та Ради федерації, усіх міністрів та губернаторів тощо;

заборона для всіх російських і білоруських урядових та військових літаків і суден потрапляти на територію Нової Зеландії;

запровадження 35% мита на весь російський імпорт до Нової Зеландії;

заборона імпорту російської нафти, газу та вугілля тощо.

Варто зазначити, що США за часів президента Джо Байдена, з 2022 року запровадили масштабні санкції проти Росії. Хоча позиція адміністрації нового глави Білого дому Дональда Трампа має зовсім інше ставлення до Росії, наразі обмеження знімати не планують.

Принаймні в цьому, як повідомляв "Телеграф", запевняв держсекретар США Марко Рубіо. За його словами, Сполучені Штати не мають наміру знімати санкції проти РФ доки не буде досягнуто згоди про припинення війни Росії проти України.