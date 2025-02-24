Самолет над Киевом? В столице во время тревоги услышали громкий шум

Звук слышали в нескольких районах столицы

В понедельник, 24 февраля, жители Киева услышали громкий странный рев. Это походило на звук самолета.

Об этом сообщают корреспонденты "Телеграфа". Стоит отметить, что в данный момент в Киевской области звучит тревога. Воздушные силы (ВС) предупреждают об активности вражеских БПЛА.

"Возможна робота ПВО", — говорится в сообщении.

В то же время звук, похожий на полет самолета, слышали в нескольких районах столицы. Однако его точная природа не известна. В ВС отмечают активность российских дронов и возможную работу противовоздушной обороны (ПВО).

"Наблюдается активность разведывательного БПЛА в Киевской области, возможна работа ПВО", — пишут в ПС.

Тревога в Украине 24 февраля 2025

Заметим, что в течение длительного времени в небе над Украиной, по данным портала flightradar, фиксируют полеты разных самолетов. Некоторые из них пересекают границу на несколько километров и возвращаются к привычному курсу, а некоторые долетают в областные центры.

Однако эти данные могут быть глюком портала, ведь ПВО Украины сбивает любые воздушные цели в небе.

Напомним, что 24 февраля в Киев прибыл ряд политиков Европы на торжественные мероприятия, посвященные третьей годовщине полномасштабного вторжения Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что выяснилось, действительно ли на борту упавшего в РФ Ил-76 были украинские пленные.