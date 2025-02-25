У украинцев перестал работать "Приват24": что известно о сбое (обновлено)

Приложение не позволяет войти в аккаунт

Сбой в работе банковского приложения "Приват24" произошел вечером 25 февраля. Пользователи жалуются на проблемы со входом в свои учетные записи.

Об этом сообщают корреспонденты "Телеграфа". При попытке входа у некоторых пользователей ничего не происходит или появляется бесконечная загрузка. С чем связана эта проблема, в настоящее время неизвестно.

Обновлено: по состоянию на 18:40 проблем больше не наблюдается.

На официальных страницах "ПриватБанка" пока нет никакой информации о технических неполадках. Также отсутствуют предупреждения о регламентных работах.

Напомним, ранее мы писали о том, что в работе "Новой почты" произошел сбой. Пользователи сообщали о проблемах с отправкой и получением посылок

Также мы сообщали о том, что украинцы пожаловались на сбой в "Дії" после начала голосования в нацотборе на Евровидение-2025. Пользователи говорили, что приложение периодически выдает сообщение об ошибке при попытке проголосовать в опросе, в то же время министр цифровой трансформации Михаил Федоров отрицал сбой. Некоторые написали, что из-за сбоя не смогли сделать выбор кандидата на "Евровидение"